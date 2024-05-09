Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции — Finance.ua

Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции Сегодня 22:50 — Фондовый рынок

Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции

Турецкий антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Meta более чем на 1,2 млрд лир (примерно $37,5 млн) за нарушение правил конкуренции, в том числе при обработке данных пользователей.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV

«Штраф был наложен комитетом по вопросам конкуренции на том основании, что Meta усложняет деятельность своих конкурентов на рынках социальных сетей и онлайн-рекламы, совмещая данные, которые она собирает, и создает препятствие для входа на рынок. Он составляет 898 миллионов лир», — сообщает телеканал.

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Ранее на том же основании антимонопольный комитет наложил на Meta штраф в 346 млн лир. Таким образом, общая сумма взысканий достигла 1,244 млрд лир.

Это крупнейший антимонопольный штраф, который никогда не назначался турецким регулятором.

Также компанию Meta обязали получить повторное одобрение от пользователей, ранее дали согласие на объединение своих данных между службами Facebook, Instagram и WhatsApp.

Укрінформ По материалам:

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