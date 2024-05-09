Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции

Фондовый рынок
13
Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции
Турция оштрафовала Meta на $37,5 миллиона за нарушение правил конкуренции
Турецкий антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Meta более чем на 1,2 млрд лир (примерно $37,5 млн) за нарушение правил конкуренции, в том числе при обработке данных пользователей.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
«Штраф был наложен комитетом по вопросам конкуренции на том основании, что Meta усложняет деятельность своих конкурентов на рынках социальных сетей и онлайн-рекламы, совмещая данные, которые она собирает, и создает препятствие для входа на рынок. Он составляет 898 миллионов лир», — сообщает телеканал.
Читайте также
Ранее на том же основании антимонопольный комитет наложил на Meta штраф в 346 млн лир. Таким образом, общая сумма взысканий достигла 1,244 млрд лир.
Это крупнейший антимонопольный штраф, который никогда не назначался турецким регулятором.
Также компанию Meta обязали получить повторное одобрение от пользователей, ранее дали согласие на объединение своих данных между службами Facebook, Instagram и WhatsApp.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.