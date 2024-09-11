Литва оштрафовала две компании за нарушение международных санкций против рф — Finance.ua
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Литва оштрафовала две компании за нарушение международных санкций против рф

Мир
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Литва оштрафовала две компании за нарушение международных санкций против рф
Литва оштрафовала две компании за нарушение международных санкций против рф
Литовские таможенники составили протоколы на две местные компании относительно нарушения международных санкций против россии.
Об этом сообщает таможенный департамент Литвы.
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Пресс-служба отмечает, что обе компании были оштрафованы на 10 тысяч евро каждая.
По данным таможни, компании осуществляли временное хранение, таможенное оформление документов, услуги по таможенному представительству и декларировали товары производства российских компаний, внесенные в список санкционных юридических лиц.
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Среди поставляемого из россии товара — технический уголь и изопреновый каучук.
Напомним, что австрийская компания Diamond Aircraft могла поставлять в рф через Китай запчасти и двигатели к своим самолетам в обход санкций.
Из-за санкций Соединенных Штатов Америки Молдова перестала принимать денежные переводы из россии через российскую платежную систему «Золотая корона».
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