Литва запретила въезд всем легковым авто, зарегистрированным в беларуси — Finance.ua

Литва запретила въезд всем легковым авто, зарегистрированным в беларуси
С 16 августа въезд в Литву всех легковых автомобилей, зарегистрированных в беларуси, будет запрещен.
Об этом сообщил Государственный пограничный комитет беларуси, пишет «Европейская правда».
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Запрет распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства владельца или водителя.
Введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории беларуси, не распространялось на автомобили, не предназначенные для продажи, а также на автомобили, принадлежащие гражданам беларуси, имеющие действующую визу или вид на временное/ постоянное жительство в странах ЕС.
С пятницы Литва распространяет запрет на въезд на все зарегистрированные в беларуси легковые автомобили.
Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в беларуси регистрационными номерами.
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