Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год — Finance.ua

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Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год

Личные финансы
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Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год
Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год
В среду, 21 августа, правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год.
Об этом пишет Delfi.
Отмечается, что виды на постоянное проживание, действовавшие до 4 марта 2025 года, будут продлены до 4 марта 2026 года.
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Это решение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и сотрудников Департамента миграции, а также на облегчение управления потоками замены вида на постоянное проживание в конце установленного срока предоставления временной защиты, отметили в литовском МВД.
Согласно проекту постановления, Департамент миграции ежедневно получает 30−40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.
По состоянию на конец июля этого года около 44 тысяч человек имели действующие виды на жительство в Литве на основе временной защиты.

Справка Finance.ua:

  • В начале августа правительство Литвы выделило почти 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам в Литве. В Министерстве социальной защиты и труда сообщили, что Литва в целом выделила из государственного бюджета на помощь украинцам в Литве более 114 миллионов евро;
  • с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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