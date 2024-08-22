Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год — Finance.ua

Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год Сегодня 12:21 — Личные финансы

Литва продлила временную защиту для беженцев из Украины еще на год

В среду, 21 августа, правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год.

Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что виды на постоянное проживание, действовавшие до 4 марта 2025 года, будут продлены до 4 марта 2026 года.

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Это решение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и сотрудников Департамента миграции, а также на облегчение управления потоками замены вида на постоянное проживание в конце установленного срока предоставления временной защиты, отметили в литовском МВД.

Согласно проекту постановления, Департамент миграции ежедневно получает 30−40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.

По состоянию на конец июля этого года около 44 тысяч человек имели действующие виды на жительство в Литве на основе временной защиты.

Справка Finance.ua:

В начале августа правительство Литвы выделило почти 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам в Литве. В Министерстве социальной защиты и труда сообщили, что Литва в целом выделила из государственного бюджета на помощь украинцам в Литве более 114 миллионов евро;

с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.

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