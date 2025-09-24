Сколько стоит жизнь в Эстонии Сегодня 19:03 — Личные финансы

Сколько стоит жизнь в Эстонии

Эту страну часто выбирают удаленные работники, получающие зарплату западноевропейского уровня, но благодаря более низкой стоимости жизни могут комфортно жить на заработанные деньги в Эстонии. Сама же страна имеет статус одной из наиболее цифровых стран Европы.

Для украинцев Эстония предлагает благоприятные условия для иммиграции, включая возможность получения вида на жительство и трудоустройство. К тому же ее выбирают из-за более доступных цен, чем в других странах ЕС.

К примеру, аренда жилья в Таллинне стоит около 600 евро в месяц, что значительно меньше, чем в Хельсинки (975 евро) или Париже (1400 евро). Стоимость жизни в Эстонии в среднем на 110,1% выше, чем в Украине, а арендная плата — более чем на 90%. Ежемесячные расходы на жизнь для одного человека составляют 900 евро, без учета арендной платы.

Жилье

аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 600 евро, вне центра — 425 евро в месяц;

аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 1020 евро, вне центра — 760 евро в месяц.

Еда

хлеб и крупы: буханка хлеба — 1,27 евро, 1 кг риса — 2,33 евро;

молоко (1 литр) — 1,04 евро;

яйца (12 шт.) — 2,51 евро;

мясо (за 1 кг): куриное филе — 8 евро, говядина — 17,23 евро;

напитки: бутылка воды (1,5 л) — 0,93 евро, бутылка вина — 9 евро, пиво (0,5 л) — 1,65 евро.

Прочие расходы:

кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 65 евро, МакМеню в МакДональдз — 9,35 евро, капучино — 3,49 евро;

общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 2 евро, такси 1 км — 0,80 евро;

одежда: 1 пара джинсов — 95 евро, 1 летнее платье — 40 евро, кроссовки — 87 евро, мужская кожаная обувь — 113 евро.

Finance.ua предлагает обзор актуальных цен в пяти странах Европы, где в 2025 году жить дешевле:

Напомним, в Европе уровень пенсий существенно отличается в зависимости от региона. Самые низкие пенсионные выплаты фиксируются преимущественно в странах Восточной и Центральной Европы, где исторические, экономические и социальные факторы по-прежнему влияют на уровень благосостояния пожилых людей. Одной из наименее защищенных пенсионно стран является Болгария — здесь средняя пенсия составляет около 300 евро, а минимальная — примерно 240 евро. Еще хуже ситуация в Литве и Эстонии, где средние пенсии находятся на уровне 220−230 евро. Это одни из самых низких показателей в Европейском Союзе.

