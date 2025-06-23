У яких країнах світу найвищі та найнижчі пенсії — Finance.ua

У яких країнах світу найвищі та найнижчі пенсії Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

У яких країнах світу найвищі та найнижчі пенсії

У Європі рівень пенсій суттєво відрізняється залежно від регіону. Найнижчі пенсійні виплати фіксуються переважно у країнах Східної та Центральної Європи, де історичні, економічні та соціальні чинники досі впливають на рівень добробуту літніх людей.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Однією з найменш захищених пенсійно країн є Болгарія — тут середня пенсія становить близько 300 євро, а мінімальна — приблизно 240 євро. Ці кошти ледь покривають витрати на продукти, ліки й комунальні послуги, а багато пенсіонерів змушені працювати або покладатися на підтримку родичів.

У Латвії середня пенсія не перевищує 390 євро. Слабка економіка та висока інфляція призводять до того, що пенсійних виплат недостатньо навіть для покриття базових витрат.

Ще гірша ситуація у Литві та Естонії, де середні пенсії перебувають на рівні 220−230 євро. Це одні з найнижчих показників у Європейському Союзі.

На противагу цьому, у країнах Західної Європи пенсійні виплати значно вищі. Наприклад, у Нідерландах, Фінляндії, Данії, Німеччині та Франції середня пенсія перевищує 1 тис. євро. У деяких випадках — навіть 1 200−1 500 євро на місяць. Ці країни мають розвинені пенсійні системи з багаторівневою структурою: поєднання державних виплат, обов’язкових накопичень та корпоративних програм дозволяє пенсіонерам зберігати гідний рівень життя.

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Таким чином, пенсійна нерівність у Європі залишається суттєвою: жителі Західної частини континенту можуть дозволити собі комфортну старість, тоді як їхні сусіди зі Сходу — часто змушені рахувати кожну копійку.

Що стосується світових тенденцій, то за даними Mercer CFA Global Pension Index 2024 (Глобальний пенсійний індекс), лідером рейтингу 2024 року стали Нідерланди з індексом пенсійної системи 84,8 бала. Тамтешні пенсіонери отримують у середньому понад 1 200 євро щомісяця.

Високі позиції також займають Ісландія (83,4 бала) та Данія (81,6 бала), де середні пенсії перевищують 1 100 євро. Слідом іде Ізраїль з показником 80,2 бала та середньою пенсією понад 1 тис. євро. До п’ятірки лідерів входить також Фінляндія, де пенсійна система оцінена у 75,9 бала, а середні виплати перевищують 1 тис. євро.

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У цих країнах функціонують змішані пенсійні моделі, які поєднують державні виплати, обов’язкові накопичення та корпоративні або індивідуальні пенсійні програми. Вони забезпечують громадянам стабільний дохід на пенсії, дозволяючи зберігати гідний рівень життя після завершення трудової діяльності.

На іншому полюсі — держави з найнижчим рівнем пенсійного забезпечення. 2024 року найгірші показники були зафіксовані в Індії та Індонезії, де середні пенсії не перевищують 50 євро на місяць.

До цієї групи також увійшла Україна, з середньою пенсією на рівні близько 130−135 євро. Ненабагато випереджає нас Молдова, де середні виплати становлять близько 200 євро. Замикає п’ятірку аутсайдерів Мексика, де середня пенсія дорівнює приблизно 250 євро.

Детальніше про те, що можна купити на українську пенсію та порівняння із європейськими показниками, читайте у статті за посиланням.

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