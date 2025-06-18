Якою буде мінімальна пенсія у Польщі у 2026 році — Finance.ua

Якою буде мінімальна пенсія у Польщі у 2026 році Сьогодні 19:31 — Особисті фінанси

Якою буде мінімальна пенсія у Польщі у 2026 році

Уряд анонсував підвищення пенсій у Польщі у наступному році щонайменше на 4,9%.

Про це пише inpoland.net

Міністерство фінансів Польщі прогнозує, що у 2026 році індексація пенсій та соцвиплат становитиме щонайменше 4,9%. Це означає, що для людей, які отримують мінімальну пенсію, виплата зросте на 92,07 злотих — з теперішніх 1 878,91 злотих до 1 970,98 злотих.

Щорічна індексація пенсій проводиться на підставі чинного законодавства і враховує два ключові показники — середньорічне зростання цін на споживчі товари та послуги, а також реальний приріст заробітної плати в країні.

У 2025 році пенсії вже були проіндексовані на рівні 5,5%, але на наступний рік очікується дещо скромніше зростання — 4,9%, згідно з актуальними прогнозами Мінфіну.

Підвищення стосуватиметься не лише мінімальних пенсій. Так, наприклад:

пенсія у 2 500 злотих зросте приблизно на 122,50 злотих;

допомога у 3 000 злотих — на 147 злотих;

а пенсія у 4 000 злотих збільшиться майже на 196 злотих.

Остаточне рішення щодо рівня індексації буде ухвалено в лютому 2026 року — після того, як стануть відомі фактичні показники інфляції та зростання зарплат у країні.

Довідка Finance.ua:

для отримання мінімальної пенсії потрібно виконати двійумови: досягти віку 60 років для жінок і 65 років для чоловіків, а також мати мінімум 15 років стажу у пенсійній системі Польщі (ZUS);

середня пенсія в Польщі у 2025 році складає приблизно 2 500 злотих.

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