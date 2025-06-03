Пенсія без роботи: як сплачувати добровільні внески після звільнення — Finance.ua

Пенсія без роботи: як сплачувати добровільні внески після звільнення Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Пенсія без роботи: як сплачувати добровільні внески після звільнення

Чим раніше молоді люди почнують замислюватися про своє пенсійне забезпечення, тим більше у них можливостей мати фінансову стабільність у літньому віці.

За підрахунками , у 2024 році на одного працюючого громадянина припадав в середньому 1 пенсіонер — а це значне навантаження на пенсійну систему солідарного типу.

інструмент добровільних внесків від ПФУ. Так, з березня 2023 року українцям відкрили можливість самостійно сплачувати внески на свої майбутні пенсії. Детальніше про це Тому варто завчасно подбати про своє майбутнє. Одним із варіантів додаткового накопичення єТак, з березня 2023 року українцям відкрили можливість самостійно сплачувати внески на свої майбутні пенсії. Детальніше про це розповіли у Пенсійному Фонді України.

Як це працює

У відомстві зазначили, що українці можуть сплачувати добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який визначать самостійно:

чи то під час офіційної роботи,

чи то в період між звільненням та наступним працевлаштуванням,

чи повторним працевлаштуванням і до призначення пенсії.

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Проте важливо, що основною умовою для участі є факт наявності такої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації та те, що вона не є пенсіонером. Тобто людина, на користь якої сплачуються внески мала хоча б раз працювати, а роботодавець — офіційно сплачувати за неї ЄСВ.

Як почати сплачувати внески

Для цього треба укласти договір із ПФУ — в електронній формі через сайт відомства. На сайті реалізована авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або системи GOV.ID.

Детальніше про це можна дізнатися в інформаційному блоці від ПФУ за посиланням

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