USDT фактически заменил боливар в Венесуэле: как это работает
Из-за инфляции, достигшей 229%, цены в Венесуэле преимущественно устанавливаются в Tether (USDT), которые местные называют «долларами Binance». Фактически USDT стала основной единицей учета, заменив местную валюту — боливар.
Что такое «доллары Binance», и как они работают в Венесуэле.
В повседневном языке венесуэльцев dólares Binance означают не настоящие купюры, а цену USDT, которую определяют на P2P-рынках — прежде всего на Binance P2P.
Для магазинов, фрилансеров и даже управляющих домов этот курс стал не только ежедневной ориентирной ценой, но и удобной платежной инфраструктурой.
Хотя существуют и другие программы или внебиржевые (OTC) сервисы, именно высокая ликвидность USDT удерживает «доллары Binance» в качестве главного эталона.
Как работают платежи в USDT
- В магазинах цены обычно указаны в долларах, но расчет производится в USDT по текущему P2P-курсу, который большинство венесуэльцев ежедневно проверяет на телефоне.
- Переводы обычно делают в сети Tron (TRC-20) — там комиссии минимальные, кошельки доступны каждому, а цифровые доллары найти и переслать значительно легче, чем дефицитные наличные средства США, особенно когда речь идет о мелких, частых платежах.
Домохозяйства оплачивают USDT продукты, коммунальные счета, аренду или мелкие долги между знакомыми, избегая ценовых колебаний боливара. Малые бизнесы закупают импорт, ведут бухгалтерию в долларах и частично конвертируют в VES, чтобы платить зарплаты, налоги и коммунальные услуги.
В сфере торговли и услуг работникам нередко выдают бонусы или часть зарплаты в USDT — так работодатели пытаются удержать персонал и защитить его покупательную способность.
Почему USDT «заместил» наличные в Венесуэле
Как отмечают аналитики, на это повлияли три фактора.
- Во-первых, в мае 2025 года инфляция снова раскрутилась — около 26% за месяц и более 200% в годовом исчислении. Цены в боливарах стали почти непригодными для расчетов: меню, прайсы и счета приходилось постоянно переписывать.
- Во-вторых, боливар резко потерял в стоимости — примерно 30% за несколько месяцев и 69% за год (июль 2024 — июль 2025). Это разорвало связь между официальным и «уличным» курсом, поэтому бизнес начал искать более стабильную единицу расчета.
- В-третьих, в стране не хватает наличных долларов из-за санкций и ограниченных нефтяных доходов. А вот цифровые доллары — в первую очередь USDT — оказались намного доступнее: их легко купить, хранить и пересылать через удобные кошельки с низкими комиссиями.
Государство официально не признало долларизацию, но де-факто позволило частным биржам торговать криптовалютами, привязанными к доллару. Это создало своеобразную «серую зону» толерантности — рынки работают, даже если формально они не долларовые.
Риски, и как их обходят
Наряду с удобством пришли и новые вызовы.
Например, курс может «плыть» даже в течение нескольких часов, поэтому продавцы добавляют к счетам временные отметки, ограничивают срок оплаты или автоматически обновляют цену через кнопку «Оплатить сейчас».
Безопасность кошельков тоже под вопросом: кража телефона или потеря фразы восстановления — реальная угроза. Поэтому пользователи ставят PIN-коды, биометрию, делают резервные копии, а большие суммы хранят на аппаратных кошельках.
Кроме того, существует риск блокировки, ведь USDT централизованный и может быть заморожен эмитентом. Чтобы снизить опасность, предприниматели держат лишь часть средств на одном кошельке и распределяют остатки между несколькими.
И, конечно, мошенничество на P2P никуда не исчезло. Поэтому большинство пользуются эскроу-сервисами, проверяют репутацию контрагентов и ждут подтверждения оплаты перед отгрузкой товара.
