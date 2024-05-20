Венесуэла запретила майнинг — Finance.ua

Венесуэла запретила майнинг Сегодня 23:54 — Криптовалюта

Венесуэла запретила майнинг

Министерство энергетики Венесуэлы намерено отключить все майнинговые дата-центры от энергоснабжения с целью установления контроля над энергопотреблением.

Об этом сообщает местное издание Alberto News.

«Цель — отключить все фермы по добыче цифровых валют в стране от национальной электрической системы во избежание высокого спроса и продолжить предоставление эффективного и надежного сервиса всем венесуэльцам», — сообщили представители Минэнерго.

Соответствующие меры были приняты после того, как на западе страны в городе Маракаи в рамках борьбы с коррупцией было изъято более 2000 устройств для добычи цифровых активов.

Энергетический кризис в Венесуэле длится около 15 лет. И со временем ситуация только усугубилась.

Начиная с середины 2010-х годов страна столкнулась с гиперинфляцией, резким падением ВВП, дефицитом основных товаров и массовой безработицей. Основными причинами кризиса стали низкие цены на нефть, являющейся главным экспортным продуктом Венесуэлы, неэффективное управление экономикой, коррупция и политическая нестабильность. В результате миллионы венесуэльцев были вынуждены эмигрировать в поисках лучших условий жизни, а оставшиеся сталкиваются с нехваткой пищевых продуктов, медикаментов и базовых услуг, что создает гуманитарную катастрофу в стране.

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Кризис в энергетике в 2019 году привел к массовым отключениям, которые на неделю оставили несколько городов без света.

В целях обхода санкций государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA решила вести расчеты в стейблкоинах. Однако вскоре по требованию властей США криптокошельки компании начали блокировать.

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