Венесуэла запретила майнинг — Finance.ua

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Венесуэла запретила майнинг

Криптовалюта
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Венесуэла запретила майнинг
Венесуэла запретила майнинг
Министерство энергетики Венесуэлы намерено отключить все майнинговые дата-центры от энергоснабжения с целью установления контроля над энергопотреблением.
Об этом сообщает местное издание Alberto News.
«Цель — отключить все фермы по добыче цифровых валют в стране от национальной электрической системы во избежание высокого спроса и продолжить предоставление эффективного и надежного сервиса всем венесуэльцам», — сообщили представители Минэнерго.

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Соответствующие меры были приняты после того, как на западе страны в городе Маракаи в рамках борьбы с коррупцией было изъято более 2000 устройств для добычи цифровых активов.
Энергетический кризис в Венесуэле длится около 15 лет. И со временем ситуация только усугубилась.
Начиная с середины 2010-х годов страна столкнулась с гиперинфляцией, резким падением ВВП, дефицитом основных товаров и массовой безработицей. Основными причинами кризиса стали низкие цены на нефть, являющейся главным экспортным продуктом Венесуэлы, неэффективное управление экономикой, коррупция и политическая нестабильность. В результате миллионы венесуэльцев были вынуждены эмигрировать в поисках лучших условий жизни, а оставшиеся сталкиваются с нехваткой пищевых продуктов, медикаментов и базовых услуг, что создает гуманитарную катастрофу в стране.
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Кризис в энергетике в 2019 году привел к массовым отключениям, которые на неделю оставили несколько городов без света.
В целях обхода санкций государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA решила вести расчеты в стейблкоинах. Однако вскоре по требованию властей США криптокошельки компании начали блокировать.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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