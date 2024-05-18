Эксперты ответили, когда завершится бычий тренд BTC и сколько будет стоить криптовалюта — Finance.ua

Эксперты ответили, когда завершится бычий тренд BTC и сколько будет стоить криптовалюта
Бычий тренд BTC может завершиться уже в следующем году. К этому периоду стоимость криптовалюты составит до 350 тысяч долларов.
Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал экономист Тимоти Петерсон.
Прогноз экономиста о завершении бычьего тренда и росте BTC в цене
По мнению Петерсона, бычий тренд завершится только через восемь месяцев.
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«Основываясь на исторических данных, можно сказать, что текущий бычий тренд завершится в январе 2025 года. Учитывая скорость популяризации BTC и предыдущие откаты, выходит, что пиковая стоимость монеты во время этого цикла составит от 175 тысяч долларов до 350 тысяч долларов», — написал он.
Экономист прогнозировал с учетом анализа динамики того, как BTC менялся после достижения исторического максимума в прошлом.
Обычно после установки нового рекорда стоимость монеты падает, а снова растет и достигает нового пика примерно через 320 дней.
В этом году криптовалюта подорожала до максимальной отметки более чем в 73 тысячи долларов в марте, поэтому ожидать следующего ценового рекорда стоит в январе.
Что говорит о завершении бычьего тренда аналитик Crуpto Caesar
В отличие от Тимоти Петерсона, аналитик Crуpto Caesar считает, что текущий цикл на рынке BTC продлится не так долго, как предыдущие. Об этом он написал в соцсети X.
По его прогнозам, стоимость BTC достигнет максимальной отметки уже в октябре 2024 года.
Это может произойти, потому что в этом году биткоин восстановил исторический максимум до того, как в апреле прошел халвинг.
Напомним, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, к 2030 году цена флагманской криптовалюты сможет достигнуть $1 миллиона и даже превзойти эту высокую планку.
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