Эксперты ответили, когда завершится бычий тренд BTC и сколько будет стоить криптовалюта — Finance.ua

Эксперты ответили, когда завершится бычий тренд BTC и сколько будет стоить криптовалюта 18.05.2024, 01:21 — Криптовалюта

Эксперты ответили, когда завершится бычий тренд BTC и сколько будет стоить криптовалюта

до 350 тысяч долларов. Бычий тренд BTC может завершиться уже в следующем году. К этому периоду стоимость криптовалюты составит

Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал экономист Тимоти Петерсон.

Прогноз экономиста о завершении бычьего тренда и росте BTC в цене

По мнению Петерсона, бычий тренд завершится только через восемь месяцев.

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«Основываясь на исторических данных, можно сказать, что текущий бычий тренд завершится в январе 2025 года. Учитывая скорость популяризации BTC и предыдущие откаты, выходит, что пиковая стоимость монеты во время этого цикла составит от 175 тысяч долларов до 350 тысяч долларов», — написал он.

Экономист прогнозировал с учетом анализа динамики того, как BTC менялся после достижения исторического максимума в прошлом.

Обычно после установки нового рекорда стоимость монеты падает, а снова растет и достигает нового пика примерно через 320 дней.

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В этом году криптовалюта подорожала до максимальной отметки более чем в 73 тысячи долларов в марте, поэтому ожидать следующего ценового рекорда стоит в январе.

Что говорит о завершении бычьего тренда аналитик Crуpto Caesar

В отличие от Тимоти Петерсона, аналитик Crуpto Caesar считает , что текущий цикл на рынке BTC продлится не так долго, как предыдущие. Об этом он написал в соцсети X.

По его прогнозам, стоимость BTC достигнет максимальной отметки уже в октябре 2024 года.

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Это может произойти, потому что в этом году биткоин восстановил исторический максимум до того, как в апреле прошел халвинг.

Напомним, по прогнозу соучредителя Twitter Джека Дорси, к 2030 году цена флагманской криптовалюты сможет достигнуть $1 миллиона и даже превзойти эту высокую планку.

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