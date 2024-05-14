Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin — Finance.ua

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Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin

Криптовалюта
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Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin
Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin
Перспектива открытия доступа к Гонконгским спотовым Bitcoin-ETF для инвесторов из материкового Китая вызвала волну спекуляций среди участников криптосообщества.
30 апреля Гонконг запустил биржевые фонды на Bitcoin и Ethereum. Несмотря на небольшой объем торгов, географическая и экономическая близость Гонконга к Китаю повысила перспективы трансграничных инвестиций в криптовалюты. Ричард Байворт, управляющий партнер в SyzCapital и известный криптоинвестор, недавно намекнул на ключевое событие. Разговаривая с Самсоном Моу, он упомянул текущие обсуждения о включении спотового Bitcoin-ETF в программу Stock Connect.

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«Я только что вернулся из Гонконга. Там идут разговоры о том, что ETF могут добавить в программу Stock Connect. Последствия этого могут оказаться огромными. [Это] в основном означает, что деньги из материкового Китая могут покупать ETF», — сказал Байворт.
Несмотря на жесткую антикриптовалютную политику Китая, комментарии Байворта дали инвесторам надежду. Брайан Хун Джон Пак, соучредитель и операционный директор SmashFi, разделил это мнение. Он отметил необходимость в альтернативных активах в Китае на фоне проблем с недвижимостью.
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Пак отметил, что при значительном капитале, замороженном в недвижимости, которая недостаточно используется, Коммунистическая партия Китая может благосклонно отнестись к доступным вариантам диверсификации инвестиций.
Аналитики из компании Bernstein также подтвердили свою бычью позицию по цене ВТС. Гаутам Чхугани и Махика Сапра прогнозируют, что к концу 2025 года BTC может достичь $150 000. Учитывая возможное смягчение регулирования в Китае, стратегические финансовые шаги в Гонконге и положительный рыночный анализ экспертов предполагают значительное влияние на ценовую динамику главной криптовалюты.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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