Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin — Finance.ua

Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin Сегодня 03:05 — Криптовалюта

Эксперты оценили вероятное влияние Китая на стоимость Bitcoin

Перспектива открытия доступа к Гонконгским спотовым Bitcoin-ETF для инвесторов из материкового Китая вызвала волну спекуляций среди участников криптосообщества.

30 апреля Гонконг запустил биржевые фонды на Bitcoin и Ethereum. Несмотря на небольшой объем торгов, географическая и экономическая близость Гонконга к Китаю повысила перспективы трансграничных инвестиций в криптовалюты . Ричард Байворт, управляющий партнер в SyzCapital и известный криптоинвестор, недавно намекнул на ключевое событие. Разговаривая с Самсоном Моу, он упомянул текущие обсуждения о включении спотового Bitcoin-ETF в программу Stock Connect.

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«Я только что вернулся из Гонконга. Там идут разговоры о том, что ETF могут добавить в программу Stock Connect. Последствия этого могут оказаться огромными. [Это] в основном означает, что деньги из материкового Китая могут покупать ETF», — сказал Байворт.

Несмотря на жесткую антикриптовалютную политику Китая, комментарии Байворта дали инвесторам надежду. Брайан Хун Джон Пак, соучредитель и операционный директор SmashFi, разделил это мнение. Он отметил необходимость в альтернативных активах в Китае на фоне проблем с недвижимостью.

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Пак отметил, что при значительном капитале, замороженном в недвижимости, которая недостаточно используется, Коммунистическая партия Китая может благосклонно отнестись к доступным вариантам диверсификации инвестиций.

Аналитики из компании Bernstein также подтвердили свою бычью позицию по цене ВТС. Гаутам Чхугани и Махика Сапра прогнозируют, что к концу 2025 года BTC может достичь $150 000. Учитывая возможное смягчение регулирования в Китае, стратегические финансовые шаги в Гонконге и положительный рыночный анализ экспертов предполагают значительное влияние на ценовую динамику главной криптовалюты.

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noworries По материалам:

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