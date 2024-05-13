Цена Bitcoin упала до 60 тысяч долларов: в чем причина — Finance.ua

Цена Bitcoin упала до 60 тысяч долларов: в чем причина Сегодня 12:18 — Криптовалюта

Цена Bitcoin упала до 60 тысяч долларов: в чем причина

В понедельник упала цена Bitcoin, что вновь активизировало ключевые уровни поддержки. Это произошло на фоне слабого улучшения настроений в сфере криптовалют перед публикацией данных об инфляции в США, которые могут повлиять на уровни процентных ставок. Пишет Investing.com

За последние 24 часа Bitcoin снизился на 0,4%, достигнув отметки в $60,910.5. Эта крупнейшая в мире криптовалюта приблизилась к критическому уровню поддержки в 60 тысяч долларов, что может свидетельствовать о потенциале для дальнейшего снижения цен.

Токен упал более чем на 3% за последнюю неделю из-за растущих опасений регулятивных действий США против крипторынка, что ухудшило настроения инвесторов. Эту ситуацию еще больше усложнил видимый отток капитала из криптоинвестиций, особенно из биржевых фондов, работающих с Bitcoin.

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Доллар укрепился в понедельник, что повлияло на снижение цен на Bitcoin и другие криптовалюты, особенно в контексте ожиданий новых данных об инфляции в США.

Индекс цен производителей будет опубликован во вторник, а индекс потребительских цен, за которым внимательно следят, выйдет в среду. Если эти данные покажут устойчивую инфляцию, это может ослабить надежды на сокращение процентных ставок Федеральной резервной системой, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на рынки криптовалют. Криптовалюты обычно лучше чувствуют себя при низких ставках и высокой ликвидности, поэтому перспектива более высоких и более продолжительных ставок в США не способствует их росту.

Криптовалюты получили некоторую поддержку после комментариев Дональда Трампа, кандидата в президенты, который выступиил в защиту отрасли и критиковал администрацию Байдена за попытку негативно повлиять на индустрию. Трамп также сообщил, что его избирательная кампания будет принимать пожертвования в криптовалютах.

Цены на криптовалюты сегодня снизились, продолжая падение на фоне небольшого улучшения ситуации на рынках. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, снизилась на 1,5%, достигнув $2,884.43. XRP и Solana упали на 5,8 и 3,2% соответственно. Мемкоины, такие как Dogecoin, также снизились, в частности Dogecoin упал на 5,1%.

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УНН По материалам:

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