Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года — Finance.ua
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Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года

Криптовалюта
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Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года
Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года
Аналитики исследовательской брокерской компании Bernstein заявили, что в ближайшем будущем курс флагманского криптоактива BTC возобновит бычий рост. Криптовалютные эксперты заявили о целевой стоимости в $150 000 до конца 2025 года.
Аналитики Гаутам Чхугани и Махика Сапра считают, что потоки средств в ETF-Bitcoin замедлились из-за халвинга и ажиотажа вокруг этого события.

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«Мы не ожидаем, что понижение темпов роста станет тревожной тенденцией. Мы считаем, что это временное явление, прежде чем ETF станут более интегрированы с платформами частных банков, консультантами по благосостоянию и еще большим количеством брокерских площадок», — отметили специалисты.
Приток средств в споте Bitcoin-ETF значительно замедлился с момента достижения пика в размере $1,05 млрд по состоянию на 12 марта. Приблизительно тогда же курс Bitcoin приблизился к своему рекордному максимуму в $73 800.
Эксперты отметили, что фактически BTC торгуется в диапазоне от $62 000 до $72 000 уже достаточно продолжительное время. Эта тенденция наблюдается с конца февраля.

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Аналитики не видят четкого импульса для дальнейшего роста или падения в краткосрочной перспективе. Исследователи также заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), вероятнее всего, откажет в запуске спотовых ETF на Ethereum до 23 мая на основании «ненадежной» корреляции между спотовым и фьючерсным рынком.
Ранее в Bernstein заявляли, что Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, а причиной роста цены главного криптоактива станет состоявшийся 20 апреля халвинг.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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