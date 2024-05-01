Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года — Finance.ua

Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года Сегодня 02:18 — Криптовалюта

Брокеры верят, что Bitcoin достигнет $150 000 к концу 2025 года

Аналитики исследовательской брокерской компании Bernstein заявили, что в ближайшем будущем курс флагманского криптоактива BTC возобновит бычий рост. Криптовалютные эксперты заявили о целевой стоимости в $150 000 до конца 2025 года.

Аналитики Гаутам Чхугани и Махика Сапра считают, что потоки средств в ETF-Bitcoin замедлились из-за халвинга и ажиотажа вокруг этого события.

«Мы не ожидаем, что понижение темпов роста станет тревожной тенденцией. Мы считаем, что это временное явление, прежде чем ETF станут более интегрированы с платформами частных банков, консультантами по благосостоянию и еще большим количеством брокерских площадок», — отметили специалисты.

Приток средств в споте Bitcoin-ETF значительно замедлился с момента достижения пика в размере $1,05 млрд по состоянию на 12 марта. Приблизительно тогда же курс Bitcoin приблизился к своему рекордному максимуму в $73 800.

Эксперты отметили, что фактически BTC торгуется в диапазоне от $62 000 до $72 000 уже достаточно продолжительное время. Эта тенденция наблюдается с конца февраля.

Аналитики не видят четкого импульса для дальнейшего роста или падения в краткосрочной перспективе. Исследователи также заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), вероятнее всего, откажет в запуске спотовых ETF на Ethereum до 23 мая на основании «ненадежной» корреляции между спотовым и фьючерсным рынком.

Ранее в Bernstein заявляли, что Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, а причиной роста цены главного криптоактива станет состоявшийся 20 апреля халвинг.

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noworries По материалам:

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