ЕВА предлагает изменить критерии «клуба белого бизнеса» для агро и телеком компаний — Finance.ua
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ЕВА предлагает изменить критерии «клуба белого бизнеса» для агро и телеком компаний

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ЕВА предлагает изменить критерии «клуба белого бизнеса» для агро и телеком компаний
ЕВА предлагает изменить критерии «клуба белого бизнеса» для агро и телеком компаний
Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) выступила с инициативой внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы облегчить включение компаний в «клуб белого бизнеса».
Об этом сообщила пресс-служба организации.
Из-за недостатков действующих критериев многие известные аграрные и телекоммуникации не могут попасть в этот перечень, сообщили в ЕВА.
В частности, 46% опрошенных бизнесов выразили желание войти в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения законодательства, но указали на проблемы с критериями отбора.
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Ассоциация предлагает четко разграничить случайные ошибки и сознательные нарушения, пересмотреть критерий уплаты налогов, заменив среднеарифметический показатель средневзвешенным.
Бизнес призывает установить предел в 10% для незавершенных расчетов и разрешить одноразовое изменение основного вида деятельности без потери статуса в течение года.
Представители ЕВА уже направили свои предложения в Министерство финансов, Государственную налоговую службу и профильный комитет Верховной Рады, чтобы усовершенствовать критерии «клуба белого бизнеса» и закрепить изменения в законодательстве, сообщили в организации.
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Напомним, 24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий особенности налогового администрирования во время военного положения и известный как закон о «клубе белого бизнеса».
Этот закон предусматривает создание перечня налогоплательщиков, добровольно выполняющих требования налогового законодательства и получающих определенные льготы в условиях военного положения. В список смогут войти юрлица и ФЛП, которые являются резидентами «Дія.Сity» и отвечают установленным критериям, в частности, по уплате налогов и уровню зарплат.
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Участники перечня получат следующие преимущества: мораторий на документальные проверки (за исключением частных случаев), сокращенные сроки камеральных и документальных проверок, в частности для возмещения из бюджета, скорее предоставление индивидуальных налоговых консультаций и назначение комплаенс-менеджера для дистанционного взаимодействия, включая видеосвязь.
По материалам:
Forbes.ua
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