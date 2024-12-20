Податкові канікули: хто має на них право — Finance.ua

Податкові канікули: хто має на них право Сьогодні 11:00

Податкові канікули: хто має на них право

Навіть під час війни підприємства та ФОПи в Україні можуть на певний проміжок часу звільнятися від сплати податків, або отримати на них знижку. Це можна зробити, якщо оформити податкові канікули. Фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» розповіли , хто може їх отримати.

Як отримати податкові канікули

Експерти пояснили, що частіше за все канікули застосовуються в період економічної стагнації, з метою підтримки підприємств.

Оформлення податкових канікул визначається законодавством. Процедура включає декілька етапів.

Підготовка документів:

Свідоцтво про відкриття підприємства або ж ФОП;

Податкова декларація про доходи;

Інші документи, визначенні законодавством.

Звернення до державного органу:

Заява подається до податкової інспекції;

До заяви додаються всі передбачені документи.

Отримання дозволу:

В разі позитивного вирішення питання, податкова надасть дозвіл або ж мотивовану відмову.

«Канікули, як правило, стосуються лише окремих податків, наприклад, податку на прибуток, інші ж внески, наприклад, єдиний соціальний внесок, залишаються», — йдеться у повідомленні.

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Чи може ФОП отримати податкові канікули

Експерти зауважили, що податкові канікули можуть суттєво полегшити життя для ФОПа. Залежно від того, на якому типу податків ФОП, умови можуть відрізнятись.

Єдиний податок:

Як правило податкові канікули стосуються саме сплати цього податку. ФОП першої чи другої групи можуть скористатися податковими канікулами, коли не ведуть діяльність, наприклад, взяли відпустку.

Загальна система оподаткування:

Для цієї групи підприємців податкові канікули можуть включати повну або часткову знижку на податок з доходів. Для підприємців цієї групи отримання пільги вимагає детального підтвердження.

Обмеження:

Застосування податкових канікул не звільняє від сплати обов’язкових платежів.

Можливо прийдеться підтвердити зниження доходу чи припинення діяльності.

Слід пам’ятати, що введення канікул не означає автоматичного скасування податків. Підприємець повинен оформити право та дотримуватись правил.

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За словами експертів, якщо у ФОПа працюють наймані працівники, слід врахувати такі аспекти:

Сплата ЄСВ — навіть під час канікул підприємець повинен сплачувати ЄСВ. За несплату цього внеску, відносно підприємця можуть бути застосовані штрафні санкції.

Сплата заробітної плати — якщо є наймані працівники, ФОП зобов’язаний в повному обсягу сплачувати зарплату, а також податки та збори за найманих працівників.

Скорочення працівників — під час податкових канікул дозволяється скорочувати працівників, в разі дотримання норм законодавства.

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