Ліміти на перекази: до чого готуватись ФОПам — Finance.ua

Ліміти на перекази: до чого готуватись ФОПам Сьогодні 20:03 — Фінтех і Картки

Ліміти на перекази: до чого готуватись ФОПам

Ще 1 жовтня 2024 року Національний банк України запровадив обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами. Рішенням банківського регулятора було встановлено ліміт у розмірі 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку (також відомі як P2P-перекази. — Ред.). 10 грудня низка найбільших українських банків підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг».

Підписаний меморандум передбачає поступове посилення обмежень на проведення вихідних переказів.

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Один із важливих пунктів підписаного меморандуму — запровадження підвищеного контролю ФОП (фізособ-підприємців).

Так, для новостворених ФОП (до 6 місяців. — Ред.) із сумою річного доходу згідно з 1 групою оподаткування буде запроваджено поглиблене вивчення його бізнес-діяльності та посилений моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу за 1 групою оподаткування. Це означає, що такі ФОП автоматично потрапляють до категорії клієнтів «високого ризику».

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Для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2−3 групи відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

У підписаному банками меморандумі у наведено нові критерії ризику, які банкам рекомендують використовувати для перевірки ФОП:

різке збільшення операцій за рахунком;

нульовий залишок на початок та кінець дня;

дроблення переказів, зокрема круглими сумами.

Детальніше про нові правила щодо банківських переказів читайте в статті за посиланням:

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