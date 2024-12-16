Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів — Finance.ua

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Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів

Казна та Політика
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Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів
Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів
Переважна більшість громадян України не відчують на собі обмежень карткових переказів, які впроваджують банки.
Про це заявив член Ради НБУ Василь Фурман в ефірі «Київ24».
Він пояснив, що вже існують обмеження на перекази у 150 тисяч гривень на місяць, які практично не вплинули на українців.
«Вже існують обмеження, і 98% громадян не відчули на собі їх. Зараз іде посилення обмежень, але також є відповідна статистика, що 9 із 10 українців їх на собі не відчують. Якщо ти отримуєш білу зарплату, або ти ФОП і в законний спосіб отримуєш доходи на свою картку, в тебе немає обмежень», — наголосив Фурман.
За його словами, навіть за лімітів у 150 тисяч гривень, які діють сьогодні, можна переказувати більше, якщо біла зарплата перевищує цю суму. Клієнт може надати банку відповідні довідки про зарплату чи інші доходи, в такому разі ліміт буде розширено.
Фурман зазначив, що такі обмеження спрямовані на боротьбу з тіньовою економікою, які становить велику проблему, особливо під час війни.
«Тіньова економіка — це бізнес, який не сплачує податки, що в умовах війни ще більший злочин, адже коштом платників податків фінансується армія», — сказав член Ради Нацбанку.
Крім цього, обмеження мають допомогти боротьбі з «дропами». Фурман пояснив, що «дропи» — це фізичні особи, які за незначну плату передають свою картку в оренду, і інша особа на власний розсуд, в протизаконний спосіб використовує цю картку.
За матеріалами:
УНІАН
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