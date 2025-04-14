Сколько Ethereum задекларировали чиновники за 2024 год (инфографика) — Finance.ua

Сколько Ethereum задекларировали чиновники за 2024 год (инфографика) Сегодня 05:32 — Криптовалюта

Сколько Ethereum задекларировали чиновники за 2024 год (инфографика)

В 2024 году более 2000 украинских чиновников и предпринимателей задекларировали цифровые активы.

Об этом свидетельствует анализ деклараций из Единого государственного реестра, проведенный изданием Incrypted

В общей сложности упоминается 2803 ETH — это почти $4,4 млн по актуальному курсу.

Специалисты определили топ-10 владельцев Ethereum.

Наибольшее количество второй по капитализации криптовалюты — более 35% — задекларировал Александр Кизляр, депутат Хмельницкого областного совета. В его декларации указано 1000 ETH, из которых 600 ETH принадлежат ему лично, а еще 400 ETH — его жене Валентине Кизляр. Весь объем хранится на Trust Wallet. Он стал собственником актива еще в январе 2015 года.

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На втором месте в рейтинге владельцев Ethereum — Сергей Майзель, директор ООО «Инвестиционный союз Лыбидь». Он задекларировал 200 ETH (примерно $363 000), приобретенные в декабре 2017 года. Криптоактив хранится на бирже Binance.

Третье место занял Александр Пустовойт, директор ООО «Единый Центр Расчетов». В декларации он указал 168 ETH на сумму около $305 000, приобретенных в декабре 2024 года. Информация о платформе хранения активов не раскрыта.

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incrypted По материалам:

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