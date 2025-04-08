Украинские госслужащие задекларировали биткоины на около $44 млн за 2024 год — Finance.ua
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Украинские госслужащие задекларировали биткоины на около $44 млн за 2024 год

Криптовалюта
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Украинские госслужащие задекларировали биткоины на около $44 млн за 2024 год
Украинские госслужащие задекларировали биткоины на около $44 млн за 2024 год
31 марта 2025 года закончился период подачи деклараций за 2024 год. По подсчетам издания Incrypted, более 2000 госслужащих упомянули криптовалюты, а количество задекларированных биткоинов составляет 573 BTC (около $44,2 млн на момент написания).
Команда изучила декларации из Единого государственного реестра за 2024 год, а также определила топ-10 владельцев биткоинов.
Украинские госслужащие задекларировали биткоины на около $44 млн за 2024 год
Среди государственных служащих больше всего биткоинов у Кизляра Александра. Он хранит 100 BTC на кошельке Trust Wallet. Депутат Хмельницкого районного совета получил первую криптовалюту еще в январе 2012 года. Согласно декларации, тогда 100 BTC оценивались в 4794 грн.
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Вторым в списке биткоин-владельцев идет депутат Одесского областного совета Никита Кузькевич. Политик хранит 88 BTC, датой приобретения которых является март 2012 года. В прошлом году он возглавлял рейтинг с показателем в 121 BTC.
Третьим крупнейшим биткоин-владельцем стал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко. В его декларации указано 80 BTC, приобретенных в октябре 2013 года за 79 930 грн.

Справка Finance.ua:

  • почти 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и сохранения стоимости. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного от имени MNBC. Так, большинство опрошенных используют криптоактивы для инвестиций и сохранения стоимости, еще 61,8% респондентов — для торговли на биржах, а 38,2% - для оплаты покупок;
  • также пользователей спросили о том, какие криптовалюты они хранят в своих портфелях. Около 68% отметили Ethereum, более половины респондентов заявили о том, что держат стейблкоины, а 30,5% — владеют биткоином.
По материалам:
incrypted
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