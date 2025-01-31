Чиновники должны задекларировать «Национальный кешбэк» и «єПідтримку»: названы сроки — Finance.ua

Чиновники должны задекларировать «Национальный кешбэк» и «єПідтримку»: названы сроки Сегодня 09:15 — Личные финансы

Чиновники должны задекларировать «Национальный кешбэк» и «єПідтримку»: названы сроки

Публичные служащие должны до 31 марта задекларировать выплаты в рамках программы «Национальный кешбэк» и «Зимова єПідтримка» как доход.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

«Публичные служащие, получившие в прошлом году выплаты из правительственных социальных программ, должны задекларировать их через Реестр деклараций на сайте НАПК», — сказано в сообщении.

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В «Дії» напомнили, что эти средства не облагаются налогом и не учитываются, когда оформляются субсидии и льготы.

Как задекларировать Национальный кешбэк и Зимову єПідтримку:

1. Необходимо сделать выписку о начислении средств в приложении банка.

2. В разделе 11 декларации «Доходы, в том числе подарки» указать:

вид дохода — Прочее;

какой именно — Национальный кешбэк и/или Зимняя поддержка;

источник дохода — Другое физическое или юридическое лицо;

тип лица — Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине;

код ЕГР — 37 508 596;

наименование юридического лица — Министерство экономики Украины.

3. В разделе 12.1 «Сведения о банковских счетах» указать банк или банки, в которых открывали карту Национального кешбэка.

Напомним, с декабря 2024 года украинцы подали 10 млн заявок на получение выплат по программе «Зимова єПідтримка» в приложении Дія. Из них почти 2,5 млн — на выплаты на детей. Вырученные средства граждане чаще всего тратили на оплату коммунальных услуг.

Программа «Национальный кешбэк», которая предусматривает компенсацию 10% стоимости товаров украинского производства, демонстрирует положительную динамику, фиксируются изменения потребительского поведения.

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