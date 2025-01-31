Чиновники должны задекларировать «Национальный кешбэк» и «єПідтримку»: названы сроки — Finance.ua

Чиновники должны задекларировать «Национальный кешбэк» и «єПідтримку»: названы сроки
Публичные служащие должны до 31 марта задекларировать выплаты в рамках программы «Национальный кешбэк» и «Зимова єПідтримка» как доход.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
«Публичные служащие, получившие в прошлом году выплаты из правительственных социальных программ, должны задекларировать их через Реестр деклараций на сайте НАПК», — сказано в сообщении.
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В «Дії» напомнили, что эти средства не облагаются налогом и не учитываются, когда оформляются субсидии и льготы.
Как задекларировать Национальный кешбэк и Зимову єПідтримку:
1. Необходимо сделать выписку о начислении средств в приложении банка.
2. В разделе 11 декларации «Доходы, в том числе подарки» указать:
- вид дохода — Прочее;
- какой именно — Национальный кешбэк и/или Зимняя поддержка;
- источник дохода — Другое физическое или юридическое лицо;
- тип лица — Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине;
- код ЕГР — 37 508 596;
- наименование юридического лица — Министерство экономики Украины.
3. В разделе 12.1 «Сведения о банковских счетах» указать банк или банки, в которых открывали карту Национального кешбэка.
Напомним, с декабря 2024 года украинцы подали 10 млн заявок на получение выплат по программе «Зимова єПідтримка» в приложении Дія. Из них почти 2,5 млн — на выплаты на детей. Вырученные средства граждане чаще всего тратили на оплату коммунальных услуг.
Программа «Национальный кешбэк», которая предусматривает компенсацию 10% стоимости товаров украинского производства, демонстрирует положительную динамику, фиксируются изменения потребительского поведения.
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