Уплата военного сбора возросла почти в четыре раза — налоговая Сегодня 09:37 — Казна и Политика

Уплата военного сбора возросла почти в четыре раза — налоговая

За полгода в бюджет поступило более 75 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 55 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

Причина роста суммы уплаченного сбора — повышение с 1 декабря 2024 года размера ставки военного сбора до 5%. Не менее важна и сознательная позиция плательщиков, которые своевременно платят налоги и поддерживают украинских защитников.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.

Регионы-лидеры по уплате военного сбора:

Киев — 24,3 млрд грн,

Днепропетровская область — 8,6 млрд грн,

Львовская — 5,7 млрд грн,

Харьковская — 4,8 млрд. гривен.

Кто может не платить военный сбор

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на период службы. Это предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 года № 4505-ІХ, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Освобождение предоставляется автоматически на основе информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в частности, даты мобилизации, заключения контракта и демобилизации).

Физические лица-предприниматели, относящиеся к первой и второй группам единого налога, имеют право не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес расположен на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины.

Освобождение действует с первого дня месяца, в котором начались боевые действия, возникла угроза их начала или началась временная оккупация, до последнего дня месяца, когда боевые действия завершились, угроза исчезла или оккупация прекратилась.

В этот период ФЛП не подают декларацию плательщика единого налога за время, когда не уплачивали единый налог и военный сбор.

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