Чиновники «ошибаются» в своих декларациях в среднем на 15 млн грн — Finance.ua
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Чиновники «ошибаются» в своих декларациях в среднем на 15 млн грн

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Чиновники «ошибаются» в своих декларациях в среднем на 15 млн грн
Чиновники «ошибаются» в своих декларациях в среднем на 15 млн грн
1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года по данным Национального агентства по предотвращению коррупции. Количество исправленных документов по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза.
Об этом свидетельствует аналитика от Опендатабот.
По состоянию на середину сентября количество всех деклараций (1,2 млн) уже в 2,8 раза превышает аналогичный период 2023 года, когда их было 445 тыс. Интересно, что более 134 тыс. или 11% поданных деклараций в дальнейшем исправлялись.
В этом году НАПК начало проверки 734 деклараций должностных лиц. В половине из них — 392 случаях — проверки уже завершены.
Чиновники «ошибаются» в своих декларациях в среднем на 15 млн грн

Какие ошибки в основном допускают

Среди полностью изученных деклараций 46% содержат нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. Все ошибки связаны с неверно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерявшиеся суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.
В 30% всех проверенных деклараций неправильно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн ​​грн (ст. 366−2 УКУ). В среднем, чиновники «ошибались» в каждой такой декларации на 15,2 млн грн.
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Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались в среднем на 790 тыс. грн на декларацию (ч.4 ст. 172−5 КУоАП). В целом, такие ошибки достигли 47,3 млн грн.
На сумму менее 268 тыс. грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.
Чиновники «ошибаются» в своих декларациях в среднем на 15 млн грн
Только в 1 декларации из всех проверенных не было нарушений.
В некоторых случаях декларации нарушили сразу 2 статьи одновременно. 7 деклараций имеют признаки незаконного обогащения на общую сумму 146,3 млн грн (ст.368−5 УКУ). Еще в 8 документах должностные лица не смогли объяснить происхождение денег на сумму 30,1 млн грн (ст. 290 ГПК).
По материалам:
Finance.ua
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