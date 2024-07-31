В Украине закрыли доступ к декларациям чиновников: когда возобновят — Finance.ua
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В Украине закрыли доступ к декларациям чиновников: когда возобновят

Казна и Политика
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В среду, 31 июля, с 9.00 доступ в Реестр деклараций будет ограничен в связи с проведением программно-технического обслуживания. Ориентировочное время возобновления — до 14:00, в этот же день.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). «О возобновлении работы Реестра сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
14 октября 2014 года парламент принял закон «О предотвращении коррупции». Одним из его требований было создание единого государственного реестра деклараций, которые должностные лица, госслужащие, депутаты и чиновники должны были заполнять ежегодно. Реестр заработал в августе 2016, а декларации стали публичными. Ответственность за работу реестра и проверку деклараций возложили на НАПК.

Почему остановили декларирование

В начале полномасштабного вторжения российской федерации НАПК ограничило доступ к публичной части реестра деклараций. Во время боев в Киевской области и угрозы для столицы НАПК заявило, что декларанты не должны тратить время на заполнение и подачу деклараций до победы над россией.
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4 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон, отсрочивший обязательную подачу деклараций на период военного положения. Это было сделано для защиты интересов декларантов и их безопасности, поскольку в декларациях содержатся личные данные, доступные для общественности. По собственному желанию декларации подавала лишь треть должностных лиц до середины февраля 2023 года.

Возврат к декларированию

После освобождения Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Николаевщины и части Херсонщины ситуация для чиновников изменилась. Александр Калитенко, юридический советник Transparency International Ukraine, отметил, что отход российских войск от Киева изменил условия для руководства страны, нардепов и министров.
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Петиция о возобновлении деклараций появилась еще в январе 2023 г., и ее поддержал Владимир Зеленский. Послы G7 и стран ЕС также ожидали от Украины возобновления электронного декларирования. Верховная Рада не сразу поддержала немедленное открытие реестра э-деклараций, но 5 сентября 2023 г. электронное декларирование было возобновлено. Чиновники должны были подать декларации за 2022−2023 годы до 31 января 2024 года.

Изменения в законодательстве

Декларирование было возобновлено с некоторыми правками. Задекларированное и уже проверенное имущество не будут проверяться повторно, а перечень должностей, подпадающих под антикоррупционное законодательство, уточнен. Чиновники, не задекларировавшие имущество на сумму до 1,3 млн грн, будут избегать административного правонарушения, уплатив штраф от 17 до 42 тысяч грн. Глава НАПК Александр Новиков назвал эту правку нарушением логики законодательной работы.
Правка о немедленном открытии деклараций не набрала необходимое количество голосов. Декларации будут оставаться закрытыми для общественности минимум на год, и этот срок могут продлевать, ссылаясь на нормы безопасности.
Открытые декларации необходимы для контроля общественностью. Благодаря им были проведены журналистские расследования, которые выявили возможные признаки недостоверного декларирования или незаконного обогащения среди топ-чиновников.
По материалам:
Обозреватель
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