За 2022−2023 годы парламентарии получили 7 млрд грн дохода (декларации, инфографика) — Finance.ua

За 2022−2023 годы парламентарии получили 7 млрд грн дохода (декларации, инфографика) Сегодня 12:00 — Личные финансы

За 2022−2023 годы парламентарии получили 7 млрд грн дохода (декларации, инфографика)

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали декларации действующих народных избранников по размеру дохода и заработной платы за последние два года.

Об этом говорится в аналитике YouControl

В прошлом году 298 депутатов получили больше дохода, чем в 2022 году. Анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы нардепов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с показателем в 2022 году.

Об источниках дохода нардепов и их связях с финансово-промышленными группами — в новом исследовании YouControl.

Повышение депутатской зарплаты и рост доходов

Специалисты YouControl изучили данные Единого государственного реестра деклараций. А именно: 11 раздел деклараций «Доходы, в том числе подарки». Была выявлена ​​391 декларация действующего народного депутата за 2022−2023 годы.

Сейчас же в Верховной Раде насчитывается 401 народный депутат 9-го созыва. Совокупный доход действующих нардепов, декларации которых находятся в открытом доступе за 2022−2023 гг., составил более 7 млрд грн.

Так, 42% от суммы составляют доходы депутатов «Европейской Солидарности», 18% - «Слуги Народа», 12% - «Партии «За майбутнє», 6% - «Довіри», 5% - доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы.

Увидеть все открытые данные о материальном состоянии чиновников и депутатов Украины, а также всех, кто по закону должен сдавать налоговую декларацию, можно в каталоге электронных деклараций в YouControl.

Фракция «Слуга Народа»

Доходы депутатов самой многочисленной фракции партии «Слуга Народа» за исследуемый период составляют 1,33 млрд грн или 18% от совокупного дохода действующих нардепов. Наибольший доход среди членов фракции «Слуга Народа» в 2023 году задекларировала Ирина Кормышкина — 123,5 млн грн. При этом основной доход получен не депутатом, а ее мужем Юрием Кормышкиным, являющимся бенефициарным владельцем агропромышленного холдинга и ключевым лицом одноименной финансово-промышленной группы «Южная Аграрно-Экспортная Компания».

Фракция «Батьківщина»

Из фракции «Батьківщина» 24 народных депутата за два года задекларировали совокупный доход в 272 млн грн. Доход депутатов в 2023 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Некоторым депутатам в прошлом году удалось увеличить сумму дохода в десятки раз. Размер совокупного дохода члена фракции «Батьківщина» Андрея Пузийчука из ФПГ «Фундамент» в 2023 году увеличился более чем в 200 раз в результате получения дохода его жены Юлии Пузийчук. В основном это принятые от самого нардепа в дар доли в уставных капиталах нескольких компаний.

Фракция «Европейская Солидарность»

более 3 млрд грн. Более 95%, то есть 2,9 млрд грн от этой суммы, приходится на доход Петра Порошенко. Он вместе с сыном Алексеем является ключевым лицом ФПГ « Общий доход депутатов «Европейской Солидарности» за 2022−2023 гг. составляет чутьБолее 95%, то есть 2,9 млрд грн от этой суммы, приходится на доход Петра Порошенко. Он вместе с сыном Алексеем является ключевым лицом ФПГ « Укрпроминвест ». К слову, доходы фракции, лидером которой является Петр Порошенко, составляют более 42% всей суммы доходов действующих нардепов.

Фракция «Голос»

Совокупный доход 20 депутатов от «ГОЛОСА» за 2022 год составлял 44,5 млн грн. А в 2023-м увеличился на 15,9% и составил 51,5 млн грн.

Депутатская группа «Партия „За майбутнє“»

Совокупный доход 17 депутатов Партии «За майбутнє» за 2022 год составил 387,2 млн грн. В 2023 году он увеличился на 33,2% до 515,8 млн грн.

В 2023 году в Партии «За майбутнє» больше всего задекларировали дохода Виктор Мьялык — 201,5 млн грн и Богдан Торохтий — 16,8 млн грн. По сравнению с 2022 годом наибольший рост доходов в 1245% зафиксирован у вышеупомянутого Виктора Мьялыка от отчуждения недвижимого имущества.

Депутатская группа «Платформа за жизнь и мир»

Совокупный доход 22 членов депутатской группы составил более 130 млн грн за 2023 год и 143 млн грн за 2022 год. В тройку лидеров с наибольшим совокупным доходом в 2023-м входят: Юрий Бойко, Виталий Борт и Григорий Суркис. В частности совокупный доход Юрия Бойко в прошлом году составил более 54 млн грн, 28 млн грн из них получила его жена Вера как подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко.

Полная версия исследования на сайте YouControl

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