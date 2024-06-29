Что следует знать о декларировании иностранных доходов — Finance.ua

Что следует знать о декларировании иностранных доходов
В Государственной налоговой службе объяснили особенности декларирования иностранных доходов граждан. В частности, налогоплательщики могут уменьшить годовое налоговое обязательство.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Киевской области.
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Отмечается, если источник денежных выплат любых налогооблагаемых доходов — иностранный, сумма соответствующего дохода должна включаться в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщиков — получателей, обязанных подавать годовые налоговые декларации.
Он облагается налогом по ставке 18%, что определено п. 167.1 ст. 167 Налогового кодекса.
Если в соответствии с нормами международных договоренностей, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом, налогоплательщики могут уменьшить суммы годовых налоговых обязательств на сумму налогов, уплаченных за пределами страны, они определяют сумму уменьшения по указанным основаниям в годовых налоговых декларациях.
При отсутствии у налогоплательщиков документов, подтверждающих суммы полученных ими доходов из иностранных источников и сумм уплаченных налогов в иностранной юрисдикции, оформленных в соответствии со ст. 13 Налогового кодекса, такие плательщики обязаны подать в контролирующие органы по своим налоговым адресам заявления о переносе сроков подачи налоговых деклараций до 31 декабря года, следующего за отчетным.
Если не будет подана налоговая декларация вовремя, то налогоплательщик будет нести ответственность, установленную Налоговым кодексом и другими законами.
Там отметили, что в уменьшение суммы годового налогового обязательства налогоплательщиков не засчитывают:
- налоги на капитал/прирост капитала;
- налоги на имущество;
- почтовые налоги;
- налоги на продажу;
- другие косвенные налоги независимо от того, считаются ли они подоходными налогами.
Суммы налогов с иностранных доходов налогоплательщиков — резидентов, уплаченных за пределами страны, не могут превышать сумму налогов, рассчитанную на базе общего годового налогооблагаемого дохода такого налогоплательщика, согласно украинскому законодательству.
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