Как Кабмин планирует повышать акцизный налог на горючее (инфографика) — Finance.ua

Как Кабмин планирует повышать акцизный налог на горючее (инфографика) Сегодня 12:01

Как Кабмин планирует повышать акцизный налог на горючее (инфографика)

В Украине готовятся повысить акцизный налог на все виды горючего — бензин, дизель, сжиженный газ и альтернативное моторное топливо. Кабмин еще в марте одобрил соответствующий законопроект, и если Верховная Рада его примет, акцизы вырастут уже с июля, что может повлечь за собой рост цен на АЗС. Пересмотр акцизов правительство аргументировало необходимостью приближения национального законодательства к законодательству ЕС. Еще одна актуальная на сегодняшний день причина — дефицит госбюджета.

Рассказываем, как планируется повышать налог на нефтепродукты.

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Кабмин предлагает повышать акцизный налог на топливо в несколько этапов: первый должен состояться 1 июля, далее — до 2028 года включительно — будет ежегодный пересмотр 1 января.

В рамках первого этапа акцизы возрастут:

на бензин — с 213,5 евро за тысячу литров до 242,6 евро (+13,6%)

на дизельное топливо — со 139,5 евро за тысячу литров до 177,6 евро (+27,3%)

на сжиженный газ — с 52 евро за тысячу литров до 165 евро (+217,3%)

на топливо моторное альтернативное — со 162 евро за тысячу литров до 184,08 евро (+13,6%).

По прогнозам, повышение акцизов во втором полугодии 2024 года может дать государственному бюджету дополнительно 13 млрд гривен.

В 2025 году акцизный налог на бензин должен возрасти до 271,7 евро за тысячу литров (+12%), на дизель — до 215,7 евро (+21,5%), на газ — до 193 евро (+17%), на моторное топливо альтернативное — до 206,16 евро (+12%).

С 2026 года, согласно законопроекту, акцизы составят: на бензин — 300,8 евро за тысячу литров (+10,7%), на дизель — 253,8 евро (+17,7%), на газ — 221 евро (+14,5%), на моторное топливо альтернативное — 228,24 евро (+10,7%).

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В 2027 году акцизы возрастут так: на бензин — до 329,9 евро за тысячу литров (+9,7%), на дизельное топливо — до 291,9 евро (+15%), на газ — до 249 евро (+12,7%), на топливо моторное альтернативное — до 250,32 евро (+9,7%).

Финальное повышение акцизного налога намечено на 2028 год. На бензин акциз будет 359 евро за тысячу литров (+8,8%), на дизель — 330 евро (+13,1%), на газ — 277 евро (+11,2%), на моторное топливо альтернативное — 272, 4 евро (+8,8%).

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Слово і Діло По материалам:

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