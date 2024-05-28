Рост цен на топливо в Украине — Гетманцев рассказал подробности повышения акциза Сегодня 16:45

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал детали законопроекта, касающегося повышения акцизов на горючее в Украине. Документ был поддержан рабочей группой Верховной Рады.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в своем Telegram-канале.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал детали законопроекта, касающегося повышения акцизов на горючее в Украине. Документ был поддержан рабочей группой Верховной Рады.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в своем Telegram-канале.

Подробности законопроекта о повышении акциза на топливо

По словам Гетманцева, была проведена рабочая группа по законопроекту № 11 256. Целью этого документа является приблизить акциз на топливо в Украине к законодательству ЕС.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что законопроект был «концептуально поддержан». В то же время, по его словам, идет дискуссия о соотношении ставок на бензины и газ.

Законопроект № 11 256 был зарегистрирован в Верховной Раде 13 мая 2024 года. Документ предусматривает поэтапное ежегодное повышение акцизов на топливо в Украине до 2028 года.

С 1 июля 2024 года акциз на бензин предлагается увеличить с 213 до 242 евро за 1000 литров. На дизельное топливо — со 139 до 177 евро за 1000 литров. На автогаз — с 52 до 55 евро за 1000 литров.

До 1 января 2028 года акциз на бензин должен составлять 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 литров, а на автогаз — 277 евро за 1000 литров. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что повышения акцизов на топливо до уровня европейских стран требует директива Европейского Парламента и Совета 96/92/ЕС.

Напомним, повышение с начала июля акцизов на топливо никак не повлияет на цены на продукты питания. Это обусловлено тем, что в этой области топливо используется больше всего в момент сбора продуктов с полей.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.

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