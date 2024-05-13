В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на горючее — Finance.ua

В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на горючее Сегодня 19:00 — Энергетика

В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на горючее

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо.

Если этот закон будет принят, то в течение 5 лет:

акциз на бензин должен возрасти в 1,7 раза с 213 до 359 евро/1000 л,

на дизтопливо — в 2,4 раза, со 139 до 330 евро/1000 л,

на сжиженный газ — с 52 до 70 евро/1000 л.

Это прибавит к текущим ценам за литр при сегодняшнем курсе евро:

+7,3 грн на бензин.

+9,6 грн на ДТ.

+0,9 грн на газ.

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил , что Кабинет Министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще предстоит принять Верховной Раде.

«Законопроект направлен на приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС», — написал он.

Предлагается установить следующие ставки акцизного налога:

на бензины 359 евро за 1000 литров,

на газойле (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров,

на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.

В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.

В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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