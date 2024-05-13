В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на горючее — Finance.ua

В Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на горючее
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо.
Если этот закон будет принят, то в течение 5 лет:
- акциз на бензин должен возрасти в 1,7 раза с 213 до 359 евро/1000 л,
- на дизтопливо — в 2,4 раза, со 139 до 330 евро/1000 л,
- на сжиженный газ — с 52 до 70 евро/1000 л.
Это прибавит к текущим ценам за литр при сегодняшнем курсе евро:
- +7,3 грн на бензин.
- +9,6 грн на ДТ.
- +0,9 грн на газ.
Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что Кабинет Министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога. Предложение еще предстоит принять Верховной Раде.
«Законопроект направлен на приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС», — написал он.
Предлагается установить следующие ставки акцизного налога:
на бензины 359 евро за 1000 литров,
на газойле (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров,
на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров.
В настоящее время эти акцизы составляют 215,5 евро на бензин, 139,5 евро на дизельное топливо и 70 евро на газ.
В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.
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