Бензин та алкоголь в Україні подорожчають: уряд запропонував підвищити акцизи — Finance.ua

Бензин та алкоголь в Україні подорожчають: уряд запропонував підвищити акцизи Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Бензин та алкоголь в Україні подорожчають: уряд запропонував підвищити акцизи

Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Пропозицію ще має ухвалити Верховна Рада.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram

«Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС», — написав він

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Так, пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) — 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.

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Також проектом закону пропонується визначити термін «проміжні продукти» як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Також передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривень за 1 л (на 3,81 гривень) для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).

Передбачено також уточнення терміну «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет».

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