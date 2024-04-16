Експерт прокоментував підвищення акцизів на пальне — Finance.ua

Експерт прокоментував підвищення акцизів на пальне Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Експерт прокоментував підвищення акцизів на пальне

Акцизи — це один із небагатьох податків, який держава навчилася збирати, але треба зробити так, щоб всі платили за одиницю енергії однаковий податок.

Таку думку висловив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн в ефірі Українського Радіо.

Експерт проаналізував пропозицію Мінфіну щодо поступового підвищення акцизів на пальне і зауважив, що в результаті цієї реформи податок на бензин подорожчає на 7,3 грн, дизпаливо — на 9,2 грн, а скраплений газ - лише на 90 копійок.

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Щоб позбутися таких перекосів, фахівець пропонує рівномірно розподілити це податкове навантаження, виходячи з одиниці енергії.

«Ми вирівнюємо ці ставки і отримуємо ті ж самі 1,5 млрд гривень на місяць», — каже Куюн.

При цьому, автогаз все одно буде вигіднішим у порівнянні з бензином.

«Наші розрахунки показують, що це десь 55−60% від ціни бензину. І це є абсолютно нормальним рівнем», — вважає експерт.

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