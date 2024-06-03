Военный налог: опыт стран мира — Finance.ua

Военный налог: опыт стран мира Сегодня 09:30 — Мир

Военный налог: опыт стран мира

Правительство планирует в ближайшее время повысить налоги, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета и профинансировать расходы по обороне. Пока что речь идет о повышении НДС до 23%, а военного сбора — с 1,5% до 5%.

В каких странах был аналогичный опыт уплаты военного налога и по какой ставке, рассказали в «Слове и деле».

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Специальные военные сборы во второй половине XX века и начале XXI века вводили многие страны, в которых продолжались вооруженные конфликты.

Согласно открытым данным, военный налог со ставкой 4% взимается в Колумбии и Шри-Ланке.

3% военного налога платят в Боснии и Герцеговине, Кипре, Сальвадоре, Хорватии, 2% - Анголе, Бурунди, Гвинее-Бисау, Эритрее, Египте, Израиле, Ираке, Индии, Мозамбике, Нигерии, Никарагуа, Пакистане, Сирии, Судане, Чаде.

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В Украине действует военный сбор в размере 1,5%, уплачиваемый физическими лицами-резидентами, получающими доходы в Украине и за ее пределами, физическими лицами-нерезидентами, получающими доходы в Украине, а также налоговыми агентами.

Меньше, чем в Украине — 1% - налоговый сбор в Эфиопии, Индонезии, Иране, Камбодже, Либерии, Ливии, Мавритании, Марокко, Перу и Португалии.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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