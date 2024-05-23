Альтернативы нет: Гетманцев прокомментировал возможность повышения налогов в Украине — Finance.ua

Альтернативы нет: Гетманцев прокомментировал возможность повышения налогов в Украине Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Альтернативы нет: Гетманцев прокомментировал возможность повышения налогов в Украине

На финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем позаимствовать эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? Кабинет Министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 млрд до конца года», — отметил Гетманцев.

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По его мнению, такую ​​сумму невозможно обеспечить, обходя основные налоги, поскольку текущее содержание войска финансируется за государственные средства, преимущественно за счет налогов.

«Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т. ч. НДС, ВС и акцизов», — добавил нардеп.

Он подчеркнул, что контроль за расходованием средств будет ужесточаться.

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«Очень надеюсь, что борьба с тенью/контрабандой будет усиливаться. Мародерство во время войны должно караться по всей строгости закона. Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, которые оперируют в условиях военного времени. Реальных источников финансирования великой войны только два — это заимствования и налоги», — подытожил Гетманцев.

Текущее содержание нашей армии, напомню, мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов.

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Напомним, издание Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в правительстве и Верховной Раде сообщило , что из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

«Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП», — пишет издание. В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%.

Справка Finance.ua:

Ранее пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщала, что в Украине хотят изменить механизм зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В настоящее время рассматриваются несколько подходов, хотя предпочтение отдается «европейскому» варианту;

Украине нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет, поскольку повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности страны, заявлял Ярослав Железняк.



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