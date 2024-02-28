Повышение налогов в Украине: в Раде рассказали о планах — Finance.ua

Повышение налогов в Украине: в Раде рассказали о планах Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Повышение налогов в Украине: в Раде рассказали о планах

Власти Украины не рассматривают вопрос повышения налогов для того, чтобы покрыть отсутствие помощи от США.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила народный депутат от Слуги народа, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что финансовая и военная помощь США для Украины очень важна.

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«Но сегодня уже стало легче от новостей из ЕС — €50 млрд выделяют для помощи Украине. Поэтому, если мы говорим о соцвыплатах — ВПЛ, пенсии — то помощь от ЕС достаточно существенная, и она есть», — сказала депутат.

Василевская-Смаглюк отметила, что есть вопросы относительно принятия закона о мобилизации и финансирования расходов на мобилизацию.

«И сейчас правительство работает над альтернативными сценариями. До конца месяца будет представлен в ВР план действий от правительства именно для финансирования мобилизации», — говорит она.

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По словам депутата, президент на встрече с фракцией сказал, что он положительно оценивает возможность предоставления помощи США.

«В обход Сената ее также можно получить через Всемирный банк. Над этим сценарием также президент работает. Кроме этих денег от США, мы имеем договоренности с конкретными суммами благодаря подписанным президентом Украины меморандумам с другими странами», — говорит Василевская-Смаглюк.

До конца февраля, по ее словам, народные избранники, по договоренности с правительством, ожидают план альтернативных поступлений в Госбюджет.

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«Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, из налоговой, пересмотр акцизных сборов, сборов за недра. Но президент против повышения налогов, поэтому повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий. Что касается курса гривны, возможных заимствований у Нацбанка — эти варианты также рассматриваются. ОВГЗ — заимствования через повышения на внутреннем рынке, над этим сейчас работает Минфин», — говорит депутат.

Справка Finance.ua:

ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Министерство финансов пока не может сократить расходы государственного бюджета, а также не имеет возможности изменять налоговую политику;

глава миссии МВФ Гевин Грей заявляла, что международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы как налоговые, так и таможенные;



премьер-министр Денис Шмыгаль также обещал, что в 2024 году налоги для бизнеса расти не будут;



Национальная стратегия доходов, одобренная правительством, предусматривает реформирование налоговой системы, в частности для ФЛП, и прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц. Но это произойдет только после окончания войны.



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