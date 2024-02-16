Иностранные доходы — кто должен подать декларации до мая и кого оштрафуют Сегодня 20:00 — Личные финансы

Иностранные доходы — кто должен подать декларации до мая и кого оштрафуют

Граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны россии, должны отчитаться о зарубежных доходах. Подать налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

Как отмечается, налоговый орган рассматривает лицо как резидента Украины, если длительное время находится за границей, однако при этом:

есть место постоянного проживания на территории Украины;

продолжает иметь тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине;

является гражданином Украины.

Согласно правилам п. 170.11 Налогового кодекса, любые доходы, полученные физлицами-резидентами Украины, должны облагаться налогом.

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Соответствующее правило действует вне зависимости от того, где были получены доходы — в Украине или за границей.

Налоговики добавляют, что форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и инструкции по ее заполнению утверждена приказом № 859 Министерства финансов от 2 октября 2015 года.

«Физические лица — резиденты Украины, получавшие иностранные доходы в 2023 году, должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту своей регистрации до 1 мая 2024 года (п.п. 49.18.4 НКУ)», — отмечает издание.

Налогоплательщики обязаны указать доход от дивидендов, указав не только размер и сумму налога, а также:

название страны, где были получены иностранные доходы;

валюту полученных доходов

Однако суммы доходов в налоговой декларации должны быть проставлены в гривнах с копейками.

То есть доходы, полученные в иностранной валюте, нужно самостоятельно пересчитать в гривне по курсу Национального банка, действовавшему на момент получения доходов (п. 164.4 Налогового кодекса).

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На доходы в виде дивидендов с акций или инвестиционных сертификатов, корпоративных прав, начисленных нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, распространяется ставка налога в половинном размере ставки, указанной в пункте 167.1 Налогового кодекса — 9% и 1,5% военного сбора.

Также в декларации, кроме иностранных доходов физлица, должны указываться доходы с источником происхождения из Украины.

Декларацию следует подавать в контролирующий орган одним из следующих способов:

лично/уполномоченным на это лицом;

по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в э-форме через личный э-кабинет на портале Налоговой службы (если есть электронный ключ).

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Задекларированную сумму НДФЛ и военного сбора с иностранных доходов физическое лицо обязано уплатить самостоятельно до 1 августа 2024 года (п. 179.7 НКУ).

Физлица-резиденты, которые не успеют подать налоговые декларации до 1 мая, могут сделать это позже. Однако в таком случае налоговые органы имеют право выписать штраф за несвоевременную подачу отчетности. Сейчас он равняется 340 грн.

Напомним, в январе 2024 года граждане Украины подали почти 10,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 13,96 млрд гривен.

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