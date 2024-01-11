Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП — Finance.ua

Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП
С 1 января 2024 года ФЛП всех групп могут подавать декларацию за предыдущий год.
Telegram-канал о налогах «Твой бухгалтер» напомнил о сроках и нюансах ее подачи.
Сроки для ФЛП первой и второй групп:
- годовой отчет до 29 февраля;
- ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);
- Единый налог за январь до 19 января: 1 группа — 302,80 грн, 2 группа — 1420 грн.
Сроки для ФЛП третьей группы:
- годовой отчет по 5% до 9 февраля;
- ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);
- Единый налог за 4 квартал до 19 февраля (октябрь-декабрь).
На время военного положения продолжает действовать добровольная уплата ЕСВ за себя для всех ФЛП и самозанятых. Однако следует учесть, что тогда не начисляется трудовой стаж.
Декларацию по единому налогу за 2023 год ФЛП 1 и 2 группы подают до 29 февраля вместе с приложением ЕСВ:
- форма F0103406 (годовая декларация);
- форма F0134106 (приложение 1 по ЕСВ) — ее не добавляют только предприниматели, имеющие льготы по уплате ЕСВ.
Новые ФЛП 1 и 2 группы (зарегистрированы в 2023 году)
До 30 апреля дополнительно подают за первый месяц регистрации (общая система):
- Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год — форма F0100214;
- Приложение 1 по ЕСВ за месяц регистрации — форма F0121914.
Новые ФЛП 3 группа
До 9 февраля подают Декларацию по единому налогу за 2023 год вместе с приложением ЕСВ:
- Форма F0103308 (годовая декларация);
- Форма F0133108 (приложение 1 по ЕСВ).
ФЛП общая система
До 30 апреля подают Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год вместе с приложением ЕСВ:
- форма F0100214 (годовая декларация);
- форма F0121914 (приложение 1 по ЕСВ);
До 09 мая оплата по итогам года НДФЛ и военный сбор.
С 1 января 2024 года будет действовать обновленная форма Декларации об имущественном положении и доходах.
Самозанятые лица (адвокаты, нотариусы)
До 30 апреля подают Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год:
- форма F0100214 (годовая декларация);
- форма F0121914 (приложение 1 по ЕСВ);
До 31 июля оплата НДФЛ и военный сбор по итогам 2023 года.
ФЛП-работодатели
До 9 февраля представляют объединенный отчет Налоговый расчет сумм доходов физических лиц за 4 квартал: Форма F0500109.
Отчет подается обязательно, если в квартале были выплаты физлицам. Если выплат не было — отчет за 4 квартал не подается.
Изменились ли реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ?
С 1 января 2024 года обновились реквизиты только отдельных счетов:
- 14 020 800 Акцизный налог на транспортные средства;
- 19 011 000 Экологический налог;
- 21 010 500 Дивиденды хозяйственных обществ госсобственностью.
Однако перед уплатой налогов всегда следует проверять реквизиты. Счета для оплаты платежей на 2024 год можно просмотреть по ссылке.
Напомним, за 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и индивидуальные услуги.
Поделиться новостью