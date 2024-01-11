Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП — Finance.ua
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Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП

Личные финансы
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Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП
Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП
С 1 января 2024 года ФЛП всех групп могут подавать декларацию за предыдущий год.
Telegram-канал о налогах «Твой бухгалтер» напомнил о сроках и нюансах ее подачи.

Сроки для ФЛП первой и второй групп:

  • годовой отчет до 29 февраля;
  • ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);
  • Единый налог за январь до 19 января: 1 группа — 302,80 грн, 2 группа — 1420 грн.

Сроки для ФЛП третьей группы:

  • годовой отчет по 5% до 9 февраля;
  • ЕСВ за 4 квартал до 19 января — 4422 грн (по 1474 грн за октябрь, ноябрь и декабрь);
  • Единый налог за 4 квартал до 19 февраля (октябрь-декабрь).
На время военного положения продолжает действовать добровольная уплата ЕСВ за себя для всех ФЛП и самозанятых. Однако следует учесть, что тогда не начисляется трудовой стаж.
Декларацию по единому налогу за 2023 год ФЛП 1 и 2 группы подают до 29 февраля вместе с приложением ЕСВ:
  • форма F0103406 (годовая декларация);
  • форма F0134106 (приложение 1 по ЕСВ) — ее не добавляют только предприниматели, имеющие льготы по уплате ЕСВ.

Новые ФЛП 1 и 2 группы (зарегистрированы в 2023 году)

До 30 апреля дополнительно подают за первый месяц регистрации (общая система):
  • Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год — форма F0100214;
  • Приложение 1 по ЕСВ за месяц регистрации — форма F0121914.

Новые ФЛП 3 группа

До 9 февраля подают Декларацию по единому налогу за 2023 год вместе с приложением ЕСВ:
  • Форма F0103308 (годовая декларация);
  • Форма F0133108 (приложение 1 по ЕСВ).

ФЛП общая система

До 30 апреля подают Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год вместе с приложением ЕСВ:
  • форма F0100214 (годовая декларация);
  • форма F0121914 (приложение 1 по ЕСВ);
До 09 мая оплата по итогам года НДФЛ и военный сбор.
С 1 января 2024 года будет действовать обновленная форма Декларации об имущественном положении и доходах.

Самозанятые лица (адвокаты, нотариусы)

До 30 апреля подают Декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год:
  • форма F0100214 (годовая декларация);
  • форма F0121914 (приложение 1 по ЕСВ);
До 31 июля оплата НДФЛ и военный сбор по итогам 2023 года.

ФЛП-работодатели

До 9 февраля представляют объединенный отчет Налоговый расчет сумм доходов физических лиц за 4 квартал: Форма F0500109.
Отчет подается обязательно, если в квартале были выплаты физлицам. Если выплат не было — отчет за 4 квартал не подается.

Изменились ли реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ?

С 1 января 2024 года обновились реквизиты только отдельных счетов:
  • 14 020 800 Акцизный налог на транспортные средства;
  • 19 011 000 Экологический налог;
  • 21 010 500 Дивиденды хозяйственных обществ госсобственностью.
Однако перед уплатой налогов всегда следует проверять реквизиты. Счета для оплаты платежей на 2024 год можно просмотреть по ссылке.
Напомним, за 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и индивидуальные услуги.
По материалам:
Ain.Ua
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