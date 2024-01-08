Скільки нових ФОПів та компаній зареєстрували в Україні за рік (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки нових ФОПів та компаній зареєстрували в Україні за рік (інфографіка)

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Скільки нових ФОПів та компаній зареєстрували в Україні за рік (інфографіка)
Скільки нових ФОПів та компаній зареєстрували в Україні за рік (інфографіка)
За 2023 рік в Україні зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців та 37 тисяч нових компаній. Найпопулярнішими сферами стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.
Про це свідчать дані платформи «Опендатабот».
Зокрема, станом на 29 грудня було зареєстровано 304 048 нових ФОПів. Це на 7% більше, ніж у 2021 році. Кількість нових бізнесів також перевищила показники 2021 року на 7%.
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Найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:
  • роздрібна торгівля;
  • IT;
  • надання інших індивідуальних послуг;
  • оптова торгівля;
  • діяльність із забезпечення стравами та напоями.
Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 059 нових бізнесів.
Скільки нових ФОПів та компаній зареєстрували в Україні за рік (інфографіка)
Лідерами за кількістю нових реєстрацій ФОП стали Київ — 14,18% нових справ, Дніпропетровщина — 8,97% та Львівщина — 7,73%. Водночас, як зазначають аналітики, місце реєстрації бізнесу може відрізнятись від фактичного місця діяльності.
На відміну від ФОП, нові компанії відкриваються не так часто та ще не сягнули показників до початку повномасштабного вторгнення.
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За 2023 рік відкрилось 37 297 нових компаній. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.
Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.
Скільки нових ФОПів та компаній зареєстрували в Україні за рік (інфографіка)
Найбільше нових компаній також реєстрували у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. На ці три регіони припадає майже половина реєстрацій нових бізнесів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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