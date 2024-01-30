Украинцы должны заполнить декларации и доплатить налоги: кто и сколько — Finance.ua

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Украинцы должны заполнить декларации и доплатить налоги: кто и сколько

Личные финансы
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Украинцы должны заполнить декларации и доплатить налоги: кто и сколько
Украинцы должны заполнить декларации и доплатить налоги: кто и сколько
В Украине с января 2024 года все граждане обязаны подавать декларации и доплачивать налоги за некоторые доходы, которые получили в прошлом году. К примеру, заплатить нужно за доход от аренды либо дополнительную прибыль от предпринимательской деятельности.
Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Одесской области.
Платить дополнительно (и декларировать) нужно доходы:
  • полученные отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но они не освобождены от налогообложения в соответствии с пп. 168.1.3 НКУ (суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т. п.);
  • полученные доходы от лица, не являющегося налоговым агентом согласно пп. 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных НКУ и т. п.);
  • иностранные доходы (пп. 170.11.1 НКУ).
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Также декларацию подают:
  • физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (ст. 177 НКУ);
  • физлица, которые ведут независимую профессиональную деятельность (ст. 178 НКУ);
  • иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (пп. 170.10.4 НКУ);
  • плательщики налога — резиденты, выезжающие за рубеж на постоянное место жительства.
В то же время НКУ предоставляет налогоплательщику возможность подать налоговую декларацию, если такой налогоплательщик имеет право на получение налоговой скидки, и вернуть излишне уплаченный налог.

Кто может не подавать декларацию

Вместе с тем, Кодексом предусмотрены случаи, при которых налогоплательщик освобожден от подачи налоговой декларации. Это касается плательщиков, получивших доходы:
  • от налоговых агентов, которые согласно разделу IV Кодекса не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV Кодекса;

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  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с этим разделом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разделом IV Кодекса;
  • в виде объектов наследства, которые согласно разделу IV Кодекса облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 Кодекса.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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