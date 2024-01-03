С нового года вводится новая форма налоговой декларации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С нового года вводится новая форма налоговой декларации

Казна и Политика
128
С нового года вводится новая форма налоговой декларации
С нового года вводится новая форма налоговой декларации
С 1 января 2024 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах.
Об этом пишет сайт «Вголос» со ссылкой на управление информационного взаимодействия налоговой Львовщины.
Главное управление ГНС во Львовской области обращает внимание налогоплательщиков — физических лиц, с 01.01.2024 вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Что меняется

Новая форма декларации предусматривает выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства (МНО) физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) — собственниками, арендаторами, пользователями на других условиях (у том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.
Читайте также
В то же время, уплата налога при определении МНО физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) производится по коду бюджетной классификации «11 010 500 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования».
Кроме того, изменился порядок расчета суммы налога на доходы физических лиц, подлежащий возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку по расходам.
Читайте также
Напомним, в Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Вголос
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.