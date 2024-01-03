С нового года вводится новая форма налоговой декларации — Finance.ua

С нового года вводится новая форма налоговой декларации Сегодня 14:00 — Казна и Политика

С нового года вводится новая форма налоговой декларации

С 1 января 2024 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Об этом пишет сайт «Вголос» со ссылкой на управление информационного взаимодействия налоговой Львовщины.

Главное управление ГНС во Львовской области обращает внимание налогоплательщиков — физических лиц, с 01.01.2024 вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Что меняется

Новая форма декларации предусматривает выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства (МНО) физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) — собственниками, арендаторами, пользователями на других условиях (у том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

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В то же время, уплата налога при определении МНО физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) производится по коду бюджетной классификации «11 010 500 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования».

Кроме того, изменился порядок расчета суммы налога на доходы физических лиц, подлежащий возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку по расходам.

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Напомним, в Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности.

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Вголос По материалам:

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