Сколько деклараций подали госслужащие в Украине за 2022 и 2023 год — Finance.ua

Сколько деклараций подали госслужащие в Украине за 2022 и 2023 год Сегодня 16:02 — Личные финансы

Сколько деклараций подали госслужащие в Украине за 2022 и 2023 год

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения НАПК не контролировало своевременную подачу деклараций должностными лицами, украинские госслужащие подали почти миллион деклараций за этот период.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Согласно данным НАПК, 972 456 деклараций были поданы государственными служащими за весь 2022 год и десять месяцев 2023 года.

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Для сравнения, в 2021 году государственные служащие подали 4 272 177 деклараций. Тогда НАПК получило 4695 сообщений о несвоевременной подаче деклараций и 3805 сообщений о неподаче деклараций вообще. Также было выявлено 46 случаев, когда должностные лица не сообщали своевременно о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Во всех случаях речь шла только о тех должностных лицах, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Инфографика: Опендатабот

В Украине возобновили ответственность и контроль за декларированием чиновников — должностные лица должны предоставить информацию за первые два года полномасштабной войны до конца января 2024 года. В то же время можно внести исправления в декларации за 2022 и 2023 годы. По состоянию на октябрь 2023 уже было подано 52 203 исправленных декларации.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения в связи с военным положением своевременная подача деклараций не контролировалась. Несмотря на это, сама обязанность должностных лиц отчитываться о своем имущественном положении и изменениях в нем отменена не была;

по данным ГНС, резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию;

в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

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