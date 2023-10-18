Українців хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти — Finance.ua

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Українців хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти

Валюта
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Українців хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти
Українців хочуть зобов’язати декларувати купівлю валюти
В Україні суб'єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.
Як пише портал Новини. Live, це прописано у законопроєкті № 9457, який рекомендував до ухвалення Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики.
Відповідно до положень законопроєкту, такі дані необхідно вказувати у декларації, якщо сума відповідного правочину перевищуватиме 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Таким чином, у 2023 році це 134 тис. грн або близько 3,5 тис. доларів.

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До такої інформації включатимуться дані про вид правочину, а також його предмет. На письмовий запит НАЗК суб'єкт декларування муситиме надавати деяку інформацію про контрагента.
Як пояснюють ініціатори законопроєкту, курси валют — доволі динамічні та суттєво змінюються. Навіть подвійна конвертація може утворювати додаткові доходи. Залежно від різниці у курсах та обсягів конвертації суми можуть сягати мільйонів гривень.

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Це може бути лазівкою для узаконення особами своїх нелегально набутих активів.
У НАЗК зауважують, що декларування даних про правочини купівлі-продажу валюти з одного боку дасть можливість доброчесним суб'єктам пояснити походження доходів, з іншого — цей обов’язок унеможливить недоброчесним суб'єктам легалізацію активів.
Автор законопроєкту — прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Novyny.live
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