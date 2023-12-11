НАПК открыло реестр деклараций — Finance.ua

НАПК открыло реестр деклараций Сегодня 10:30 — Казна и Политика

НАПК открыло реестр деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«10 декабря 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выполнило требования принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Если вы не нашли в Реестре декларацию определенного лица, это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа», — сказано в сообщении.

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Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае они некоторое время будут находиться в открытом доступе.

На основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды. Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически.

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При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Полный публичный доступ в Реестр НАПК откроет после завершения или отмены военного положения в Украине.

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