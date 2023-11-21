Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации — Finance.ua

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Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации

Казна и Политика
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Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации
Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации, Фото: nazk.gov.ua
Национальное агентство по предотвращению коррупции дало разъяснение, как именно должны подавать декларации сотрудники военных администраций.
По общему правилу, сотрудники военных администраций (населенных пунктов, а также районных, областных военных администраций), которые осуществляют функции представителей власти и/или выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, должны подавать декларации как должностные и служебные лица государственных органов.
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В то же время, отмечают в НАПК, возможна ситуация, когда и другим сотрудникам военных администраций следует подать декларацию.
Такими лицами являются:
  • государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, в простое или с которыми приостановлено действие трудового договора и которые трудоустроены в военной администрации;
  • лица рядового и начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, лица начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, полицейские, командированные в военную администрацию;
  • другие декларанты, которые до трудоустройства или командировки в военную администрацию были и остаются декларантами по другим должностям/статусам, определенным в ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Работники военных администраций, которые осуществляют функции представителей власти и/или выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и являются декларантами по другой должности/правовому статусу, приобретают двойной статус декларанта.
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Такие же правила распространяются и на начальников военных администраций. В НАПК также обращают внимание, что в случае образования военной администрации для осуществления полномочий соответствующего совета (сельского, поселкового, городского, районного или областного) депутаты таких советов продолжают находиться в статусе депутата городского совета и продолжают быть декларантами, хотя могут и не осуществлять соответствующие возможности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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