Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации — Finance.ua

Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации, Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции дало разъяснение , как именно должны подавать декларации сотрудники военных администраций.

По общему правилу, сотрудники военных администраций (населенных пунктов, а также районных, областных военных администраций), которые осуществляют функции представителей власти и/или выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, должны подавать декларации как должностные и служебные лица государственных органов.

Читайте также Сколько деклараций подали госслужащие в Украине за 2022 и 2023 год

В то же время, отмечают в НАПК, возможна ситуация, когда и другим сотрудникам военных администраций следует подать декларацию.

Такими лицами являются:

государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, в простое или с которыми приостановлено действие трудового договора и которые трудоустроены в военной администрации;

лица рядового и начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, лица начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, полицейские, командированные в военную администрацию;

другие декларанты, которые до трудоустройства или командировки в военную администрацию были и остаются декларантами по другим должностям/статусам, определенным в ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Работники военных администраций, которые осуществляют функции представителей власти и/или выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и являются декларантами по другой должности/правовому статусу, приобретают двойной статус декларанта.

Читайте также Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК

Такие же правила распространяются и на начальников военных администраций. В НАПК также обращают внимание, что в случае образования военной администрации для осуществления полномочий соответствующего совета (сельского, поселкового, городского, районного или областного) депутаты таких советов продолжают находиться в статусе депутата городского совета и продолжают быть декларантами, хотя могут и не осуществлять соответствующие возможности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.