Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации — Finance.ua

Кто из сотрудников военных администраций должен подавать декларации
Национальное агентство по предотвращению коррупции дало разъяснение, как именно должны подавать декларации сотрудники военных администраций.
По общему правилу, сотрудники военных администраций (населенных пунктов, а также районных, областных военных администраций), которые осуществляют функции представителей власти и/или выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, должны подавать декларации как должностные и служебные лица государственных органов.
В то же время, отмечают в НАПК, возможна ситуация, когда и другим сотрудникам военных администраций следует подать декларацию.
Такими лицами являются:
- государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, в простое или с которыми приостановлено действие трудового договора и которые трудоустроены в военной администрации;
- лица рядового и начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, лица начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, полицейские, командированные в военную администрацию;
- другие декларанты, которые до трудоустройства или командировки в военную администрацию были и остаются декларантами по другим должностям/статусам, определенным в ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Работники военных администраций, которые осуществляют функции представителей власти и/или выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и являются декларантами по другой должности/правовому статусу, приобретают двойной статус декларанта.
Такие же правила распространяются и на начальников военных администраций. В НАПК также обращают внимание, что в случае образования военной администрации для осуществления полномочий соответствующего совета (сельского, поселкового, городского, районного или областного) депутаты таких советов продолжают находиться в статусе депутата городского совета и продолжают быть декларантами, хотя могут и не осуществлять соответствующие возможности.
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