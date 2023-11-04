Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК Сегодня 08:39 — Личные финансы

Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК

Из-за полномасштабного вторжения россии многие украинцы были вынуждены покинуть территорию Украины в поисках безопасного места. В связи с этим у декларантов возникает вопрос: нужно ли декларировать жилье за рубежом?

Закон обязывает отражать в декларации сведения об объектах недвижимости, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся у них в аренде.

Освобождение от обязанности декларировать жилье за ​​рубежом, которым украинцы пользуются во время войны, Законом не предусмотрено. Однако, на период до прекращения или отмены военного положения декларант имеет право указать в декларации сведения только о стране и регионе, или о другой административно-территориальной единице наивысшего уровня (при наличии) относительно 1 объекта недвижимости.

В то же время декларантам, которые воспользуются таким правом, обязательно нужно будет не позднее 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения подать декларации за соответствующие отчетные периоды со всеми сведениями о местонахождении объекта недвижимости за рубежом.

Обращаем внимание, что в публичной части Единого государственного реестра деклараций не отображается конфиденциальная информация о местоположении объекта недвижимого имущества, кроме страны. Если вы или члены вашей семьи проживали/проживаете в квартире/доме, который вам не принадлежит на праве собственности, отражению подлежат, среди прочих, и сведения о владельце такого объекта недвижимости.

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