Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК — Finance.ua
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Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК

Личные финансы
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Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК
Нужно ли декларировать жилье за рубежом — разъяснение НАПК
Из-за полномасштабного вторжения россии многие украинцы были вынуждены покинуть территорию Украины в поисках безопасного места. В связи с этим у декларантов возникает вопрос: нужно ли декларировать жилье за рубежом?
Закон обязывает отражать в декларации сведения об объектах недвижимости, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся у них в аренде.
Освобождение от обязанности декларировать жилье за ​​рубежом, которым украинцы пользуются во время войны, Законом не предусмотрено. Однако, на период до прекращения или отмены военного положения декларант имеет право указать в декларации сведения только о стране и регионе, или о другой административно-территориальной единице наивысшего уровня (при наличии) относительно 1 объекта недвижимости.
В то же время декларантам, которые воспользуются таким правом, обязательно нужно будет не позднее 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения подать декларации за соответствующие отчетные периоды со всеми сведениями о местонахождении объекта недвижимости за рубежом.
Обращаем внимание, что в публичной части Единого государственного реестра деклараций не отображается конфиденциальная информация о местоположении объекта недвижимого имущества, кроме страны. Если вы или члены вашей семьи проживали/проживаете в квартире/доме, который вам не принадлежит на праве собственности, отражению подлежат, среди прочих, и сведения о владельце такого объекта недвижимости.
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По материалам:
Finance.ua
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