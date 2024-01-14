Налоговая декларация: с каких доходов налогоплательщик может ее не подавать — объяснение ГНС Сегодня 12:08 — Личные финансы

Налоговая декларация: с каких доходов налогоплательщик может ее не подавать — объяснение ГНС

При получении определенных доходов у налогоплательщика не возникает обязанность по подаче налоговой декларации.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

С каких доходов можно не подавать налоговую декларацию

В связи с началом кампании декларирования доходов граждан, полученных в течение 2023 года, напомним, что обязанность налогоплательщика по подаче налоговой декларации выполнена и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал:

доходы, в том числе иностранные доходы, которые согласно Налоговому кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с настоящим Кодексом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном заверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с этим разделом;

доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с этим разделом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с пунктом 174.3 статьи 174 настоящего Кодекса.

Также налоговая декларация не подается в случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом.

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В случае если налогоплательщик обязан подавать налоговую декларацию в соответствии с другими положениями настоящего Кодекса, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные настоящим пунктом.

Как изменились размеры налогов для ФЛП в 2024 году

ФЛП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных (с 1 января — 302,8 грн), второй группы — 20% от минимальной зарплаты (1420 грн).

Для ФЛП третьей группы ставки не будут меняться: 5% — для неплательщиков НДС, 3% — для плательщиков НДС.

ФЛП также платят ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты. С 2024 года размер ЕСВ для отчислений предпринимателями вырос до 1562 грн с января и 1760 грн с апреля.

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НВ По материалам:

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