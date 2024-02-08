З початку року українці задекларували 14 млрд гривень доходів — Finance.ua

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З початку року українці задекларували 14 млрд гривень доходів

Особисті фінанси
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З початку року українці задекларували 14 млрд гривень доходів
З початку року українці задекларували 14 млрд гривень доходів
У січні 2024 року громадяни України подали майже 10,6 тис. декларацій про майновий стан і доходи.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
«За підсумками кампанії декларування доходів, отриманих у 2023 році, протягом січня 2024 року громадянами подано 10 585 декларацій про майновий стан і доходи, в тому числі у зв’язку із використанням права на податкову знижку — 3 250 декларацій», — сказано в повідомленні.

Скільки задекларували

Сума задекларованого доходу склала 13,96 млрд гривень.

Скільки податків заплатили

Податкові зобов’язання до сплати в бюджет з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 141,28 млн грн.
З військового збору задекларовані податкові зобов’язання становлять 27,81 млн гривень.
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Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, у зв’язку із використанням права на податкову знижку становить 27,6 млн гривень.

Як подати податкову декларацію

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2023 році. Громадяни мають задекларувати свої минулорічні доходи до 1 травня 2024 року.
Громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2023 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2024 включно.
Декларацію можна подати в один з таких способів:
  • особисто або уповноваженою особою;
  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі.
В Електронному кабінеті платника податкова створила електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації.
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Електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.
Часткове автоматичне предзаповнення декларації здійснюється на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податку, та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна.

Хто повинен подавати декларацію

Подати декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати отримані доходи зобовʼязані платники, які отримували:
  • окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування;
  • доходи від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів));
  • іноземні доходи;
  • доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;
  • доходи від здійснення незалежної професійної діяльності.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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