НАПК назвало десять наиболее распространенных нарушений в декларациях — Finance.ua

НАПК назвало десять наиболее распространенных нарушений в декларациях
В настоящее время продолжаются кампании декларирования за 2021−2023 годы. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проанализировало нарушения, которые допускают декларанты.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Наиболее распространенные нарушения:
- Неуказание информации о недвижимости и транспортных средствах, принадлежащих декларантам или членам семьи на праве собственности или пользования. Чаще всего забывают декларировать земельные участки, на которых расположены их дома.
- Неуказание стоимости объектов декларирования (квартир, домов, земельных участков, автомобилей
и т. п.), при этом такая информация указана в первичных документах о получении права собственности.
- Недекларирование объекта недвижимости, который использовался для проживания декларанта и членов семьи в отчетном периоде, а в отдельных случаях вообще недекларирование ни одного объекта недвижимости.
- Указание государственного номерного знака автомобиля вместо идентификационного номера (VIN-кода).
- Указание общей стоимости ценных бумаг вместо номинальной стоимости одной ценной бумаги.
- Указание себя источником дохода вместо органа, учреждения или организации, выплачивавшей заработную плату или другие виды дохода.
- Указание размера фактически уплаченного, а не начисленного (с налогами) дохода.
- Неуказание доходов, полученных в виде подарков в неденежной форме (дом, автомобиль
и т. п.), прощенного долга.
- Декларирование денежных активов в виде наличных денежных средств, но недекларирование других видов денежных активов, размер которых не превышает 50 прожиточных минимумов, при том что размер активов считается совокупно.
- Указание депутатами местных советов фактической должности и места своей работы (директор ООО, учитель
и т. д.) в поле должности вместо статуса депутат, по которому возникла обязанность подать декларацию.
Напомним, в декабре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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