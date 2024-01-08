НАПК назвало десять наиболее распространенных нарушений в декларациях — Finance.ua

НАПК назвало десять наиболее распространенных нарушений в декларациях Сегодня 19:14 — Казна и Политика

НАПК назвало десять наиболее распространенных нарушений в декларациях

В настоящее время продолжаются кампании декларирования за 2021−2023 годы. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проанализировало нарушения, которые допускают декларанты.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Наиболее распространенные нарушения:

Неуказание информации о недвижимости и транспортных средствах, принадлежащих декларантам или членам семьи на праве собственности или пользования. Чаще всего забывают декларировать земельные участки, на которых расположены их дома. Неуказание стоимости объектов декларирования (квартир, домов, земельных участков, автомобилей и т. п. ), при этом такая информация указана в первичных документах о получении права собственности. Недекларирование объекта недвижимости, который использовался для проживания декларанта и членов семьи в отчетном периоде, а в отдельных случаях вообще недекларирование ни одного объекта недвижимости. Указание государственного номерного знака автомобиля вместо идентификационного номера (VIN-кода). Указание общей стоимости ценных бумаг вместо номинальной стоимости одной ценной бумаги. Указание себя источником дохода вместо органа, учреждения или организации, выплачивавшей заработную плату или другие виды дохода. Указание размера фактически уплаченного, а не начисленного (с налогами) дохода. Неуказание доходов, полученных в виде подарков в неденежной форме (дом, автомобиль и т. п. ), прощенного долга. Декларирование денежных активов в виде наличных денежных средств, но недекларирование других видов денежных активов, размер которых не превышает 50 прожиточных минимумов, при том что размер активов считается совокупно. Указание депутатами местных советов фактической должности и места своей работы (директор ООО, учитель и т. д. ) в поле должности вместо статуса депутат, по которому возникла обязанность подать декларацию.

Напомним, в декабре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

borgexpert По материалам:

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