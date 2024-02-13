Прогрессивная система налогообложения: когда украинцам ждать реформы — Finance.ua

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Прогрессивная система налогообложения: когда украинцам ждать реформы

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Прогрессивная система налогообложения: когда украинцам ждать реформы
Прогрессивная система налогообложения: когда украинцам ждать реформы
9 февраля состоялась встреча Налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации с Даниилом Гетманцевым, Председателем Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, для обсуждения актуальных для бизнеса налоговых вопросов.
В частности, на встрече обсудили и реформирование системы налогообложения персональных доходов
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Как говорит Гетманцев, прогрессивная шкала налогообложения — это экономически обоснованный подход, соответствующий практике европейских стран и отраженный в Национальной стратегии доходов до 2030 года.
В то же время применение прогрессивной шкалы усложняет администрирование и требует общего декларирования. К тому же обсуждать этот вопрос следует в контексте более широкого реформирования системы налогообложения доходов и после завершения первого этапа НДС (охватывающего 2024−2025 год): реформирования фискальных органов, повышения качества администрирования и доверия плательщиков.

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Перед изменениями системы налогообложения должны состояться изменения в контексте диджитализации и повышения доверия к налоговым органам. Как сообщил Гетманцев, рано обсуждать уровень ставок и градации шкалы, к этому вопросу законодатели вернутся позже. Вероятно, после войны.
Вопрос о налогообложении домохозяйств в ближайшее время не будет рассматриваться, ведь такая концепция противоречит нашим обязательствам перед международными партнерами. В законопроекте № 10 166 о налогообложении самозанятых лиц пока еще мало шансов для дальнейшего движения по той же причине, ведь этот проект предусматривает предоставление определенных льгот и будет рассмотрен в контексте реформы налогообложения доходов. Так что в этом году нет перспектив для его принятия.

Справка Finance.ua:

  • Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы;
  • сейчас налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Она не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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