Богатые будут платить больше: в Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан — Finance.ua

Богатые будут платить больше: в Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан Сегодня 15:10

Богатые будут платить больше: в Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан

Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.

Об этом сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мероприятие Центра экономической стратегии ( ЦЭС ).

По ее словам, в основе лежит кратко звучащий европейский принцип: «Богатые платят больше».

«Это такой сленговый принцип, который закладывают наши европейские партнеры», — сказала она.

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В то же время Воробей признала, что сейчас до перехода на прогрессивную шкалу, которая предусматривает более высокие ставки с больших доходов, из-за проблем с администрированием доходов.

«Чтобы у нас при введении такой шкалы одновременно все не стали „бедными“. Это не наша цель. Поэтому, когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу», — сообщила она.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что о конкретных ставках говорить пока рано, но «прогрессивная шкала в той или иной степени обязательно будет введена» из-за общественного запроса на справедливость.

Налоги в Украине

В настоящее время налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Он не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.

Кабинет Министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024−2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФЛП и внедрение дифференцированной системы.

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