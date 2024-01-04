В Украине изменилась ставка единого налога для ФЛП в 2024 году — Finance.ua

В Украине изменилась ставка единого налога для ФЛП в 2024 году
ГНС проинформировала о существенных для физических лиц — плательщиков единого налога первой-третьей групп показателях, которые будут действовать в 2024 году.
Объем дохода единщиков в 2024 году
Согласно НКУ предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой — третьей групп рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Следовательно, в 2024 году размер дохода для физических лиц — плательщиков единого налога не должен превышать следующие суммы для:
- первой группы плательщиков единого налога — 1 185 700 грн;
- второй группы плательщиков единого налога — 5 921 400 грн;
- третьей группы плательщиков единого налога — 8 285 700 гривен.
Ставки единого налога в 2024 году
Согласно п. 293.1 НКУ ставки единого налога устанавливаются в процентах (фиксированные ставки):
- для плательщиков первой группы в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;
- второй группы — до размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами для физических лиц — предпринимателей, которые ведут хозяйственную деятельность в зависимости от вида хозяйственной деятельности в расчете на календарный месяц:
- для первой группы плательщиков единого налога — не более 10% размера прожиточного минимума;
- для второй группы плательщиков единого налога — не более 20% размера минимальной заработной платы.
Следовательно, максимальный месячный размер единого налога в 2024 году для ФЛП — плательщиков единого налога первой группы составляет 302,80 грн, для плательщиков единого налога второй группы — 1420,0 гривен.
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Согласно п. 293.3 НКУ процентная ставка единого налога для плательщиков третьей группы устанавливается в размере:
- 3% дохода — в случае уплаты налога на добавленную стоимость согласно НКУ;
- 5% дохода — в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.
При этом следует учитывать, что согласно п. 293.4 НКУ ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой-третьей группы (ФЛП) в размере 15%:
- к сумме превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 п. 291.4 НКУ;
- к доходу, полученному от ведения деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;
- к доходу, полученному при применении другого способа расчетов, чем указанный в главе 1 раздела XIV НКУ;
- к доходу, полученному от ведения видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения;
- к доходу, полученному плательщиками первой или второй группы от ведения деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 п. 291.4 НКУ соответственно.
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