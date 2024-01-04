В Украине изменилась ставка единого налога для ФЛП в 2024 году — Finance.ua

В Украине изменилась ставка единого налога для ФЛП в 2024 году Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Украине изменилась ставка единого налога для ФЛП в 2024 году

ГНС проинформировала о существенных для физических лиц — плательщиков единого налога первой-третьей групп показателях, которые будут действовать в 2024 году.

Объем дохода единщиков в 2024 году

Согласно НКУ предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой — третьей групп рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Следовательно, в 2024 году размер дохода для физических лиц — плательщиков единого налога не должен превышать следующие суммы для:

первой группы плательщиков единого налога — 1 185 700 грн;

второй группы плательщиков единого налога — 5 921 400 грн;



третьей группы плательщиков единого налога — 8 285 700 гривен.



Ставки единого налога в 2024 году

Согласно п. 293.1 НКУ ставки единого налога устанавливаются в процентах (фиксированные ставки):

для плательщиков первой группы в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;

второй группы — до размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.



Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами для физических лиц — предпринимателей, которые ведут хозяйственную деятельность в зависимости от вида хозяйственной деятельности в расчете на календарный месяц:

для первой группы плательщиков единого налога — не более 10% размера прожиточного минимума; для второй группы плательщиков единого налога — не более 20% размера минимальной заработной платы.



Следовательно, максимальный месячный размер единого налога в 2024 году для ФЛП — плательщиков единого налога первой группы составляет 302,80 грн, для плательщиков единого налога второй группы — 1420,0 гривен.

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Согласно п. 293.3 НКУ процентная ставка единого налога для плательщиков третьей группы устанавливается в размере:

3% дохода — в случае уплаты налога на добавленную стоимость согласно НКУ;

5% дохода — в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога.



При этом следует учитывать, что согласно п. 293.4 НКУ ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой-третьей группы (ФЛП) в размере 15%:

к сумме превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 п. 291.4 НКУ; к доходу, полученному от ведения деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;

к доходу, полученному при применении другого способа расчетов, чем указанный в главе 1 раздела XIV НКУ;

к доходу, полученному от ведения видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения;

к доходу, полученному плательщиками первой или второй группы от ведения деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 п. 291.4 НКУ соответственно.



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